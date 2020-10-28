YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağa’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Aliağa’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

İZMİR HABERLERİ  | 28.10.2020 18:37 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyetin Bayramının 97.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyetin Bayramının 97. yıl dönümü kapsamında çelenk töreni yapıldı.
Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlama programı kapsamında, Aliağa ilçesinde de çelenk töreni vardı. Aliağa İlçe Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Garnizon Komutanı Binbaşı Murat Günlü, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene ayrıca; İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından ilçe protokolü şehitlik ziyareti yaptı. Protokol üyeleri, şehitlerin kabri başında dua edip, mezarlarına karanfiller bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
2. Lig Beyaz Grup: Niğde Anadolu FK: 0 - Kocaelispor: 0
2. Lig Beyaz Grup: Niğde Anadolu FK: 0 - Kocaelispor: 0
Kayseri Şeker’den Kayserispor’a destek
Kayseri Şeker’den Kayserispor’a destek
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş medya temsilcileri ile bir araya geldi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş medya temsilcileri ile bir araya geldi
Malatya'da FETÖ firarisi kadın saklandığı evde yakalandı
Malatya'da FETÖ firarisi kadın saklandığı evde yakalandı
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 336 milyon lira net kar
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 336 milyon lira net kar
2. Lig: 24 Erzincanspor: 2 - Hacattepe: 0
2. Lig: 24 Erzincanspor: 2 - Hacattepe: 0

İzmir Namaz Vakitleri 29 Ekim Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:28
Öğle
13:00
İkindi
15:55
Akşam
18:23
Yatsı
19:40

İzmir Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Perşembe

Deniz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
Eyüp Sabri Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
Yeni Gözde Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Genç akademisyenden gurur veren başarı
Genç akademisyenden gurur veren başarı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
Atatürk'ü Gören 90 Yıllık Anı
Atatürk'ü Gören 90 Yıllık Anı
Öğrenciler öğretmeni dövdü
Öğrenciler öğretmeni dövdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.