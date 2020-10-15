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Aliağa’da fırınlara kapsamlı denetim

İZMİR HABERLERİ  | 15.10.2020 17:30 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kent genelinde fırın ve unlu mamul işletmelerinde kapsamlı denetimler yaptı.Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıdalara ulaşabilmesi adına yaptıkları denetimlere ara vermeden devam ediyor.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kent genelinde fırın ve unlu mamul işletmelerinde kapsamlı denetimler yaptı.
Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıdalara ulaşabilmesi adına yaptıkları denetimlere ara vermeden devam ediyor. Denetimlerin kapsamını genişleten Aliağa Belediyesi, işletmelerin aldığı hijyen, korona virüsü, sosyal mesafe tedbirlerinin yanı sıra, ruhsatlarında yer alan iş kollarının fiili durumlarına uygun olup olmadığını kontrol ediyor. İşletmelerde eksik görülen hususlar konusunda yetkililere gerekli uyarılar yapılarak tutanaklar hazırlanıyor.

"Denetimleri sıklaştırarak sürdüreceğiz"
Halk sağlığını ön planda tuttuklarını ifade eden Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, "Kent genelinde tüm ekmek fırınları ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyoruz. İşletmelerin hijyen ve korona virüsü konusunda aldıkları tedbirleri yerinde inceliyoruz. Periyodik olarak yaptığımız denetimleri sıklaştırarak sürdüreceğiz. Eksik gördüğümüz konularda belediyemizin emir ve yasakları yönetmeliği ve 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu çerçevesinde işletmelere yaptırımlarımız da olacak; ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü gibi devletimizin diğer kurumlarına işletmelerdeki aksaklıkları bildiriyoruz. Amacımız; halkımızın daha güvenli, daha kaliteli ve hijyenik koşullarda üretilmiş gıdalara ulaşabilmesidir" dedi.
Aliağa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ozan Turan da, "Unlu mamul satış yerleri ve fırınlarımızla ilgili oluşturduğumuz envanter doğrultusunda kendi müdürlüğümüzün uhdesinde olan konularla ilgili denetimler yapıyoruz. Özellikle baca kirliliğinin önlenmesine ilişkin işletmelerin almış oldukları baca temizliği belgelerini ve almış oldukları iş yeri açma ruhsatların fiili durumla uyuşup uyuşmadığını kontrol ediyoruz" şeklinde konuştu.

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