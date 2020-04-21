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Aliağa’da hijyen ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

İZMİR HABERLERİ  | 21.04.2020 10:51 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadelesini kentin dört bir yanında sürdüren Aliağa Belediyesi Hijyen Ekipleri, tüm sokak ve caddeleri antiviral su ile yıkamaya devam ediyor.Hazırlanan program kapsamında merkez ve dış mahallelerde temizlik faaliyetlerini periyodik olarak sürdüren ekipler; Yeni Mahalle, Lojmanlar, Kültür Mahallesi, Sosyal Konutlar, 102 Evler Bölgesi, Avcı Ramadan Bölgesi, Atatürk Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi ile merkezde vatandaşlarca yoğun olarak kullanılan sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Aliağa’da hijyen ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Korona virüs ile mücadelesini kentin dört bir yanında sürdüren Aliağa Belediyesi Hijyen Ekipleri, tüm sokak ve caddeleri antiviral su ile yıkamaya devam ediyor.
Hazırlanan program kapsamında merkez ve dış mahallelerde temizlik faaliyetlerini periyodik olarak sürdüren ekipler; Yeni Mahalle, Lojmanlar, Kültür Mahallesi, Sosyal Konutlar, 102 Evler Bölgesi, Avcı Ramadan Bölgesi, Atatürk Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi ile merkezde vatandaşlarca yoğun olarak kullanılan sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı. Hijyen Ekipleri, dezenfekte çalışmalarını kentin tüm sokak ve caddelerinde sürdürmeye devam edecek.

Aliağa’da hijyen ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

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