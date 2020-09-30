Aliağa’da tarıma destek sürüyor

Tarımsal faaliyetlerin, yöresel ürünlerin, balıkçılığın, doğal kaynak ve güzelliklerin son yıllarda ön plana çıktığı Aliağa’da, Aliağa Belediyesinin çalışmalarının yanında Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü de yaptığı kontrol ve denetimlerle çiftçinin yanında oluyor.

Aliağa köylerinde üretilen doğal ürünlerin pazarlanması, yerel üretimi destekleyici projeleri, organik tarım uygulamaları ile Aliağa’nın doğal zenginliklerinin verimli kullanılması için yerel tarımsal kalkınmaya büyük destek veren Aliağa Belediyesinin çalışmaları devam ederken, Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü de tarımsal faaliyetler konusunda kontrol ve denetimler gerçekleştiriliyor. Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, periyodik olarak yaptığı çalışmalar kapsamında Bozköy, Helvacı, Bahçedere, Güzelhisar, Çıtak ve merkez mahallelerde sertifikalı fidan kontrolleriyle birlikte ceviz ile zeytin hasat zamanı tayini için bahçe kontrolleri gerçekleştirdi. Özellikle Helvacı Mahallesinde Aliağa’da ilk kez kurulan Chandler Ceviz Bahçesi tesisinin de hasat öncesi bahçe kontrolleri yapıldı.