YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağa’da tarıma destek sürüyor

Aliağa’da tarıma destek sürüyor

İZMİR HABERLERİ  | 30.09.2020 16:37 | Son Güncelleme

Tarımsal faaliyetlerin, yöresel ürünlerin, balıkçılığın, doğal kaynak ve güzelliklerin son yıllarda ön plana çıktığı Aliağa’da, Aliağa Belediyesinin çalışmalarının yanında Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü de yaptığı kontrol ve denetimlerle çiftçinin yanında oluyor.Aliağa köylerinde üretilen doğal ürünlerin pazarlanması, yerel üretimi destekleyici projeleri, organik tarım uygulamaları ile Aliağa’nın doğal zenginliklerinin verimli kullanılması için yerel tarımsal kalkınmaya büyük destek veren Aliağa Belediyesinin çalışmaları devam ederken, Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü de tarımsal faaliyetler konusunda kontrol ve denetimler gerçekleştiriliyor.

Tarımsal faaliyetlerin, yöresel ürünlerin, balıkçılığın, doğal kaynak ve güzelliklerin son yıllarda ön plana çıktığı Aliağa’da, Aliağa Belediyesinin çalışmalarının yanında Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü de yaptığı kontrol ve denetimlerle çiftçinin yanında oluyor.
Aliağa köylerinde üretilen doğal ürünlerin pazarlanması, yerel üretimi destekleyici projeleri, organik tarım uygulamaları ile Aliağa’nın doğal zenginliklerinin verimli kullanılması için yerel tarımsal kalkınmaya büyük destek veren Aliağa Belediyesinin çalışmaları devam ederken, Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü de tarımsal faaliyetler konusunda kontrol ve denetimler gerçekleştiriliyor. Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, periyodik olarak yaptığı çalışmalar kapsamında Bozköy, Helvacı, Bahçedere, Güzelhisar, Çıtak ve merkez mahallelerde sertifikalı fidan kontrolleriyle birlikte ceviz ile zeytin hasat zamanı tayini için bahçe kontrolleri gerçekleştirdi. Özellikle Helvacı Mahallesinde Aliağa’da ilk kez kurulan Chandler Ceviz Bahçesi tesisinin de hasat öncesi bahçe kontrolleri yapıldı.

Teknik ekipler av aracı kontrolleri yaptı
Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, tarım alanında yaptığı kontrollerin yanı sıra balıkçılık alanında yaptığı denetimlerle de su ürünlerinin korunmasını, sürdürülebilir olmasını ve yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesini amaçlıyor. Teknik ekipler bu kapsamda; Aliağa merkez ve Yeni Şakran Mahallesinde bulunan balıkçı gemilerinde av aracı kontrolleri, perakende balık satış yerlerinde ise 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na göre boy, zaman ve tür yönünden denetimler yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Birbirinden fazla ilham alan ünlüler Birbirinden fazla ilham alan ünlüler
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Denizlispor 0ara vermeden antrenmanlara başladı
Denizlispor 0ara vermeden antrenmanlara başladı

İzmir Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:38
Sabah
06:59
Öğle
13:06
İkindi
16:26
Akşam
19:04
Yatsı
20:19

İzmir Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Barın Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
Dilek Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Canan Açık Eczanesi
Bayrakli
Semiha Paçacı Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
FETÖ hükümlüsü kadın İzmir'de yakalandı
FETÖ hükümlüsü kadın İzmir'de yakalandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.