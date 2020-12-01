Aliağa’da üç kitap, yeni yılda okuyucuyla buluşuyor

Uluslararası Aliağa ve Çevresi Aiolis Bölgesi-Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyum Bildirileri, Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi ile Tisna-1 isimli eserlerin basımı devam ediyor. Üç yeni eseri geçtiğimiz aylarda e-kitap olarak okuyucuyla buluşturan Aliağa Belediyesi, yeni yılın ilk ayında basımı devam eden kitapların dağıtımını gerçekleştirecek. Ayrıca kitapseverler, üç esere https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi adresi üzerinden e-kitap formatında ulaşabiliyor. 2014 yılından bu yana Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık tarihinin, kültürel mirasının ve sosyoekonomik dönüşümünün gelecek nesillere ulaştırılabilmesi amacıyla Aliağa Kent Kitaplığı’na 11 eser kazandıran Aliağa Belediyesi, üç yeni eserle kitap sayısını 14’e çıkaracak. Tasarımı tamamlanan ve baskı aşamasında olan kitaplar kitapseverlerin yoğun talepleri doğrultusunda Aliağa Belediyesi resmi internet sitesinde Aliağa Kent Kitaplığı bölümüne eklendi. Okurlar kitapları dijital formatta indirmenin yanı sıra online katalog olarak da görüntüleyebiliyor.

Yörüklerin tarihiyle ilgili önemli bilgiler bu eserde

‘Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’ isimli eser eğitimci, yerel araştırmacı Cevat Yıldırım tarafından kaleme alındı. Aliağa Kent Kitaplığı dizisinin 12. yayını olan eser, 156 sayfadan oluşuyor. Eser, sadece Aliağa ve çevresindeki Yörükler açısından değil, Anadolu coğrafyasındaki tüm Yörüklerin tarihiyle ilgili önemli bilgiler barındırıyor.

Tisna Antik Kenti’ni tüm ayrıntılarıyla bilim dünyasına açıyor

Aliağa sınırları içerisinde yer alan, başta Uzunhasanlar olmak üzere Karakuzu, Güzelhisar ve Karaköy mahallelerinin sınırları içinde yer Tisna Antik Kenti, bu çalışmayla arkeoloji dünyasında yeniden hayat buldu. Aliağa Kent Kitaplığı dizisinin 14. yayını ‘Tisna-1’ kitabının editörlüğünü Doç. Dr. Emre Erdan yaptı. 302 sayfalık eser, Emre Erdan ve ekibinin Myrina’nın hemen ard alanında Kocaçay’ın kıyısındaki M.Ö. 4. yüzyılda parlayan Tisna’da gerçekleştirdiği yüzey araştırmalarının sonuçlarını içeriyor. Aiolis Bölgesinin, küçük olmasına rağmen, erken dönemleri için önemli merkezlerinden biri olarak gösterilen Tisna Antik Kenti’yle ilgili kapsamlı ve bilimsel eser niteliği taşıyan yayın, Tisna’yı ayrıntılarıyla bilim dünyasına tanıtıyor.