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Aliağa’daki Horozgediği Mahallesi’ne dip köşe düzenleme

İZMİR HABERLERİ  | 15.10.2020 18:09 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesindeki mahallelerde; temizlik, onarım ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ekipler bu kez de Horozgediği Mahallesi’nde çalışmalar yaptı.Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın talimatıyla Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, mahallelerde çevre düzenlemesi, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.Çakmaklı Mahallesi’ndeki düzenlemelerin ardından ekipler, Horozgediği Mahallesi’nde çalışmalarına başladı.

İzmir’in Aliağa ilçesindeki mahallelerde; temizlik, onarım ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ekipler bu kez de Horozgediği Mahallesi’nde çalışmalar yaptı.
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın talimatıyla Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, mahallelerde çevre düzenlemesi, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Çakmaklı Mahallesi’ndeki düzenlemelerin ardından ekipler, Horozgediği Mahallesi’nde çalışmalarına başladı. Mahallede yoğun bir mesai harcayan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri; ağaç budama, ot biçme, yol açma, oyun parkı onarım, boyama ve temizlik çalışmaları yaptı.
Horozgediği Mahallesi Muhtarı Halit Çetin, mahallelerinin ihtiyacı olan düzenlemelerin yapıldığını belirterek Aliağa Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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