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Aliağaspor FK, sezonun başlamasını istiyor

İZMİR HABERLERİ  | 10.10.2020 14:59 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Aliağaspor FK, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nde 2020-2021 sezonunun bir an önce başlamasını istiyor.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)’inin 2020-2021 sezonuna, Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde hazırlanan Aliağa’nın futboldaki güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Aliağaspor FK, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nde 2020-2021 sezonunun bir an önce başlamasını istiyor.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)’inin 2020-2021 sezonuna, Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde hazırlanan Aliağa’nın futboldaki güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Atatürk Stadyumunda ısınma ve esnetme hareketleriyle başlayan antrenman yaklaşık iki saat sürdü. Antrenman pas varyasyonlarının ardından koşu çalışmasıyla son buldu.

"Tek temennimiz ve beklentimiz maçların bir an önce başlaması"
Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Aliağaspor FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, “Eylül ayında başladığımız antrenmanlara federasyonun aldığı kararla bir süre ara vermek zorunda kalmıştık. Çalışmalarımıza tekrar başladık. Kendi aramızda müsabakalar yapıyoruz. Davet edeceğimiz bazı takımlarla da Aliağa’mızda hazırlık maçları oynayacağız.” dedi.
Ligin başlamasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun kararını beklediklerini ifade eden Hakan Şapçı, "Aralık ayında ligin başlayacağını tahmin ediyoruz. Biz hazırız, sadece ligin başlama tarihini bekliyoruz. Çok güzel bir ortam var. Takımımızın tesisleri için Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar, kulüp başkanımız ve yönetimimiz büyük destek oluyor. Çok verimli bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Müsabakaların bir an önce başlayarak Aliağaspor FK’nın hak ettiği profesyonel lige çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Umarım, ülkemizin içinde bulunduğu bu salgın tehdidi de bir an önce ortadan kalkar. Bizde sağlıklı bir şekilde taraftarlarımızla beraber, futbol müsabakalarını tekrar oynamaya başlarız. Tek temennimiz ve beklentimiz maçların bir an önce başlaması" şeklinde konuştu.

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