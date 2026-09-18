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Kadir İnanır'ın devasa mirası kriz çıkardı! 'Bir kravat bile bırakmamış'

Türk Sineması'nın efsane ismi Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı dava aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık saat 09:30'a ertelendi. Usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır'ın açıklamaları ise gündem oldu. Açıklamalarına devam eden Levent İnanır, "Dayım bir kol saati, bir kravat bile bırakmamış" dedi.

Kadir İnanır'ın devasa mirası kriz çıkardı! 'Bir kravat bile bırakmamış'
Öznur Yaslı İkier

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenildi.

Noter huzurunda hazırlanan vasiyetlerin içeriği ise gizli tutuldu. İnanır'ın vasiyeti dün sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi’nde açılacaktı. İnanır’ın vasiyetinin okunacağı dava aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık saat 09:30’a ertelendi.

Kadir İnanır ın devasa mirası kriz çıkardı! Bir kravat bile bırakmamış 1

"İRADE SORUNU VARDI"
Beykoz Adliyesi'nde sanatçının ağabeyi, yeğenleri ve Levent İnanır hazır bulundu. Açıklama yapan avukat Hikmet Altun Kalem, "28 mirasçı var" dedi. Levent İnanır, "Adres değişikliği ve tatilde olanlar var. Bize katılmama sebebi değil bu durum... Herkes onun yeğeni, tamamlanacaktır. 17 Aralık'ta katılım sağlanacak. Bulunmayanı da bulacağız. Dayımıza son görevimiz olacak. Vekalet vermeleri gerekir. Bazılarına tebligat ulaşmamış çünkü... Türkiye'nin hukuku Allah'ın adaleti var" ifadelerini kullandı. Levent İnanır, "2018'den beri bu süreç devam ediyor. Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu. İlaçlar kullanıyordu" diye konuştu.

Kadir İnanır ın devasa mirası kriz çıkardı! Bir kravat bile bırakmamış 2

"KAFA KARIŞTIRAN DURUM VAR"
Levent İnanır, "Bilinç kaybı oluyor muydu?" sorusuna, "Zaman zaman o da oluyordu. Yoğun bakım ve entübe dönemleri oldu. 6 yılda 3 kere pıhtı attı" yanıtını verdi. Levent İnanır, dayısının vasiyetini 3 kere değiştirmesi hakkında, "O da soru işareti... 2015'te verdiği verdiği vasiyetini, 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Kafa karıştıran durum var. 68 yaşında yeğeni var. 23 ve 25 yaşında yeğeni var. Birçoğu yetim onların... Onlar dayılarına biat ettiler. Ağabeyimin sigara içtiğini bilmez Kadir dayım böyle saygı ve biat kültürü var, bunun bir karşılığı yok mu?" açıklamasını yaptı.

Kadir İnanır ın devasa mirası kriz çıkardı! Bir kravat bile bırakmamış 3

'BİR KRAVAT DAHİ BIRAKMAMIŞ BİZE'
Levent İnanır, gazeteci Nurettin Soydan’a yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken ifadeler kullandı. İnanır, “Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. Bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedemden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural’a devretmiş" dedi.

İnanır, "Elbette Jülide Hanım’a bir şeyler bırakması bizi üzmez ama aile bağlarını önde tutan Kadir İnanır’ın tüm soy geçmişine bir kravat dahi bırakmaması dünya görüşüne uygun değil. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır'ın bilinen mal varlığı şöyle;
Yüklü miktarda nakit para ve çok sayıda gayrimenkul.
Yaklaşık 25 adet Rolex saat.
Çoğunluğu S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo markalarından oluşan altın kaplama çakmaklar ve özel işlemeli değerli yüzükler.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin parçalık kurbağa figürü koleksiyonu.

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Anahtar Kelimeler:
Vasiyet Kadir İnanır miras
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