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Aliağaspor FK, TFF’den gelecek haberi bekliyor

İZMİR HABERLERİ  | 30.12.2020 12:32 | Son Güncelleme

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) şampiyonluktaki iddialı ekiplerinden Aliağaspor FK, bir yandan Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) gelecek güzel haberi beklerken diğer yandan da lig öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.İzmir’in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, Bölgesel Amatör Lig öncesi hazırlıklarını Aliağa Atatürk Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) şampiyonluktaki iddialı ekiplerinden Aliağaspor FK, bir yandan Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) gelecek güzel haberi beklerken diğer yandan da lig öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
İzmir’in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, Bölgesel Amatör Lig öncesi hazırlıklarını Aliağa Atatürk Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koordinasyon ve denge çalışmasının ardından yarım sahada taktik maç yaptı.

“Bölgesel Amatör Ligi’nin şubatın ikinci haftasında başlatılmasını bekliyoruz”
Bölgesel Amatör Ligi’nin başlatılması konusunda TFF’den yarına kadar haber beklediklerini belirten Aliağaspor FK Sportif Direktörü Burak Akyıldız, ligin şubatın ikinci haftasında başlatılmasını umduklarını söyledi.
Her an müsabakalar başlayacakmış gibi çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Akyıldız, “TFF’nin gereken açıklamayı en geç yarına kadar yapmasını bekliyoruz. Çalışmalarımızı ve planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. Umarım iyi bir haber gelir. Futbolu çok özledik. Aliağaspor FK’yı üst liglere taşımak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

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