YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Alıç salgın sürecinde yoğun ilgi görüyor

Alıç salgın sürecinde yoğun ilgi görüyor

KONYA HABERLERİ  | 01.10.2020 16:15 | Son Güncelleme

Alıç salgın sürecinde yoğun ilgi görüyor

Konya’nın Yunak ilçesinde genellikle dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen doğal meyve türleri, sonbaharın gelmesiyle ilgi görmeye başladı.

Özellikle Piribeyli Mahallesi çevresinde doğal yetişen alıç ağaçları, sonbaharda yöre halkına ayrı bir lezzet sunuyor.

Dikenli ve çalı tipi ağaçlarda eylülden sonra eren, sarı ve turuncu renkteki alıç, kırsalda yaşayanlar için gelir kapısı da oluyor.

Başta alıç meyvesi olmak üzere, kuşburnu ve kızılcık gibi doğal yetişen ürünler, sonbahar mevsimiyle olgunlaşıyor.

Salgın sürecinde insanların kalabalık yerine stresten uzak alanları seçtiği dönemde, alıç toplama da yoğun ilgi görüyor.

Hem spor yapmak hem de alıç toplamak isteyenler, özellikle hafta sonlarında sarp arazilerde dolaşıyor.

Dağlardaki ağaçlardan toplanan alıç meyvesi, tercihe göre çiğ olarak ya da marmelatı ve sirkesi yapılarak tüketiliyor.

Ticaretini yapanlar da dağlardan topladığı alıçları, kent meydanında satıyor.

Esnaf arkadaşlarıyla hem doğada yürüyüş yapan hem de alıç toplayan İbrahim Sarıkaya, "Bu meyveleri toplamak için çevre il ve ilçelerden gelenler oluyor. Yaban meyvelerinin kalp, şeker, tansiyon hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Ayrıca kış mevsiminde kullanmak üzere marmelat ve sirkesini yapıyoruz. Bunun yanında çevremizdekilerden bazıları da bunları toplayıp satarak aile bütçesine katkı sağlıyor." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı

Konya Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:18
Sabah
06:39
Öğle
12:45
İkindi
16:04
Akşam
18:41
Yatsı
19:56

Konya Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Kaşınhan Eczanesi
Karatay
Pekcan Eczanesi
Karatay
Burak Eczanesi
Selcuklu
Gülden Eczanesi
Selcuklu
Karabulut Eczanesi
Selcuklu
Karakaya Eczanesi
Selcuklu
Nisan Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Dutlu Ala Balık Restoran kısa sürede balıkseverlerin gözdesi oldu
Dutlu Ala Balık Restoran kısa sürede balıkseverlerin gözdesi oldu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Konya'da eşini silahla öldürüp intihara kalkışan sanık yargılanıyor
Konya'da eşini silahla öldürüp intihara kalkışan sanık yargılanıyor
Büyük Karapınar Platformu kuruldu
Büyük Karapınar Platformu kuruldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.