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  4. Alıcık; “Gazeteciliğin mesaisi bir ömür devam eder”

Alıcık; “Gazeteciliğin mesaisi bir ömür devam eder”

AYDIN HABERLERİ  | 09.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Gazetecilik mesleğini mesaisi bir ömür devam eden fedakarlık ve fedakarlık isteyen mesleklerden dolarak nitelendiren MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, mesajında şu ifadelere yer verdi;“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün dediği gibi ‘Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır’ Şüphesiz demokrasi haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlenir ve zenginlik kazanır.

Alıcık; “Gazeteciliğin mesaisi bir ömür devam eder”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Gazetecilik mesleğini mesaisi bir ömür devam eden fedakarlık ve fedakarlık isteyen mesleklerden dolarak nitelendiren MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün dediği gibi ‘Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır’ Şüphesiz demokrasi haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlenir ve zenginlik kazanır. Bin bir güçlükle mesleklerini icra etmeye çalışan değerli gazetecilerimizin çabaları takdir edilmesi gereken bir durumdur. Gazetecilerimizin, meslek ilkelerini ve Türk milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak, doğru bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacağına ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceğine inancım tamdır. Bu anlamlı günde basın şehitlerimizi yad ediyor, ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, doğru ve tarafsız haberciliği cesaretle sürdüren, ilkelerini ve değerlerini işlediği kalemini toplumun sağlıklı bilgi alması için kullanan, zor şartlarda da olsa gazetecilik ahlakından taviz vermeden görevini yürüten başta cennet Aydın ilimizde olmak üzere tüm gazeteci arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı mutlu günler diliyorum.”

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Aydın Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:20
İkindi
15:52
Akşam
18:13
Yatsı
19:34

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Atasoy Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Dikici Eczanesi
Nazilli
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