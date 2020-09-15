YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Alikahya’ya gençlik merkezi geliyor

Alikahya’ya gençlik merkezi geliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.09.2020 14:10 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin belli bölgelerinde gençlere büyük fırsatlar sunan gençlik merkezlerine çok yakında Alikahya bölgesi de dahil olacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gençlik merkezlerine bir yenisini, Alikahya Gençlik Merkezi’ni eklemeye hazırlanıyor.

Kocaeli’nin belli bölgelerinde gençlere büyük fırsatlar sunan gençlik merkezlerine çok yakında Alikahya bölgesi de dahil olacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gençlik merkezlerine bir yenisini, Alikahya Gençlik Merkezi’ni eklemeye hazırlanıyor. Kocaeli’nin muhtelif bölgelerinde gençlere fırsatlar sunan gençlik merkezlerine çok yakında Alikahya bölgesi de dâhil olacak. Alikahya Gençlik Merkezi, Alikahya Fatih Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı Taşköprü Caddesi’nde bulunan binada hizmet verecek.
Büyükşehir Belediyesi, gençlik merkezleriyle ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve diğer tüm gençler dâhil olmak üzere önemli fırsatlar sunuyor. Gençlerin vakitlerini faydalı aktivitelerle geçirmelerini sağlamak, böylece hem eğitim yönünden hem de sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulunan gençlik merkezlerinin ücretsiz olması ve ortaya koyduğu başarı grafiği ilgiyi arttırıyor. Büyükşehir Belediyesi, artan ilgi karşısında gençlik merkezlerini Kocaeli’nin birçok bölgesine yaymaya başladı. Son olarak Alikahya Bölgesi için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, gençlerin uğrak yerlerinden olan Alikahya Fatih Mahallesi’nde imar çalışmalarına başladı.
Alikahyalı gençlerin yararlanacağı ve gelişimine katkı sağlayacağı Alikahya Gençlik Merkezi, 4 katlı olacak. Gençlere ücretsiz hizmet verecek binanın tadilatı sürüyor. İzmit ilçesi Alikahya bölgesinde hizmet verecek Alikahya Gençlik Merkezi, 900 metrekarelik kapalı alana inşa ediliyor. Bina içinde 3 adet sınıf, divaniye, kütüphane, toplantı salonu, bilgisayar - play station salonu, spor salonu, sanat atölyesi ve bilgi işlem odası bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı! Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
05:08
Sabah
06:34
Öğle
13:01
İkindi
16:31
Akşam
19:17
Yatsı
20:38

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Büyük Eczanesi
Golcuk
Göker Eczanesi
Darica
Şifa Eczanesi
Darica
Gebeş Eczanesi
Kandira
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Özbay Eczanesi
Golcuk
Atun Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.