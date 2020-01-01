Alireza Jahanbakhsh'dan muhteşem röveşata golü

Premier Lig'in 21. haftasında Brighton-Chelsea maçı oynandı. Konuk Chelsea 10. dakikada Azpilicueta ile maçta 1-0 öne geçti.
Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Brighton'da Alireza Jahanbakhsh attığı muhteşem röveşata golüyle takımına 1-1'lik eşitliği ve 1 puanı getiren isim oldu.
Alireza Jahanbakhsh, 19 milyon Euro'ya AZ Alkmaar'dan transfer edilmişti. İranlı golcü takımındaki ilk golünü 3 gün önce Bournemouth'a atmıştı.
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