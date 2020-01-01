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  4. Alireza Jahanbakhsh'dan muhteşem röveşata golü

Alireza Jahanbakhsh'dan muhteşem röveşata golü

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.01.2020 20:13 | Son Güncelleme

Premier Lig'de oynanan Brighton-Chelsea maçına Alireza Jahanbakhsh'ın attığı muhteşem röveşata golü damgasını vurdu. İranlı yıldız takımına 1 puanı kazandırdı.

Alireza Jahanbakhsh'dan muhteşem röveşata golü

Premier Lig'in 21. haftasında Brighton-Chelsea maçı oynandı. Konuk Chelsea 10. dakikada Azpilicueta ile maçta 1-0 öne geçti.

Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Brighton'da Alireza Jahanbakhsh attığı muhteşem röveşata golüyle takımına 1-1'lik eşitliği ve 1 puanı getiren isim oldu.

Alireza Jahanbakhsh, 19 milyon Euro'ya AZ Alkmaar'dan transfer edilmişti. İranlı golcü takımındaki ilk golünü 3 gün önce Bournemouth'a atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alireza Jahanbakhsh Brighton & Hove Albion chelsea

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