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  4. Alişan'dan Pucca'ya: Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum!

Alişan'dan Pucca'ya: Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 15:01 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Pucca’nın paylaşımı gündem oldu. Alişan ile ilgili bir paylaşım yapan Pucca'ya Alişan "Cumhurbaşkanı’mızı çok seviyorum" tepkisini verdi.

Alişan'dan Pucca'ya: Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum!

Sosyal medya fenomeni Pucca’nın paylaşımı Alişan'ı çok kızdırdı. Pucca Alişan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımlarına taktı Alişan yapılan yoruma çok kızdı.

Pucca paylaşımında "Birkaç haftadır Alişan sormadıkları halde ‘cumhurbaşkanımızı çok seviyorum ölüyorum’ falan türü demeç vermedi. İnşallah kötü bir şey olmadı! 3 günde bir bunu diyordu çünkü” dedi.

Alişan bu paylaşımı görünce kızdı ve şu tepkiyi verdi:

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"Bu kadının başına bir şey gelmişti ve çocuğu var, yazık inşallah bir an önce diner gözyaşları demiştim Allah var yukarıda. Ama görüyorum ki gerçekten zavallı bir kadın. Ve onun için dua etmeye devam ediceğim... 3 günde bir söylemiyorum ama sen yine de bil Cumhurbaşkanı’mızı çok seviyorum..."

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda "Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği" iddiasıyla yargılanan Pucca dava sonrasında 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırılmıştı.

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