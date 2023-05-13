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Alişan kime oy vereceğini açıkladı: "Zaferle tarih yazacağız"

13.05.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı. 14 Mayıs’a az bir zaman kala sanat camiasından ünlü isimler de kime oy vereceklerini açıklamaya başladılar. Ünlü isim Alişan, oyunu kime vereceği hakkında paylaşım yaptı.

Alişan kime oy vereceğini açıkladı: "Zaferle tarih yazacağız"

14 Mayıs Pazar günü tüm Türkiye’de seçmenler sandık başına giderek oy kullanacaklar. Seçime artık az bir zaman kala kime oy vereceğini açıklayan ünlü isimler arasına Alişan da katıldı.

"BENİM BİR OYUN VAR VE OYUM..."

Twitter hesabından paylaşım yapan Alişan, “Tam 26 sene oldu Sn. Cumhurbaşkanımızı tanıyalı. Son dakikaya kadar kazanmayı bekleyip yazanlardan hiç olmadım..Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacağız..O günde yanınızdaydım,bugünde yanınızdayım..Benim bir oyum var ve oyum sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sonuna kadar helal olsun” dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan Alişan

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