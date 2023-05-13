Alişan kime oy vereceğini açıkladı: "Zaferle tarih yazacağız"

14 Mayıs Pazar günü tüm Türkiye’de seçmenler sandık başına giderek oy kullanacaklar. Seçime artık az bir zaman kala kime oy vereceğini açıklayan ünlü isimler arasına Alişan da katıldı.

"BENİM BİR OYUN VAR VE OYUM..."

Twitter hesabından paylaşım yapan Alişan, “Tam 26 sene oldu Sn. Cumhurbaşkanımızı tanıyalı. Son dakikaya kadar kazanmayı bekleyip yazanlardan hiç olmadım..Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacağız..O günde yanınızdaydım,bugünde yanınızdayım..Benim bir oyum var ve oyum sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sonuna kadar helal olsun” dedi.





