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Alkol şişesiyle saldırdılar: 1 yaralı

06.11.2023 07:25 | Son Güncelleme:
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Bolu’nun Kültür Mahallesi’nde 2 kişi tarafından alkol şişesiyle saldırıya uğrayan Furkan T., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı alkol şişesi darbeleri nedeniyle yaralandı.

Alkol şişesiyle saldırdılar: 1 yaralı

Olay, Kültür Mahallesi Tevfik Atay Sokağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde Furkan T., aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişiyle karşılaştı. Sözlü tartışmayla başlayan kavga alevlenerek büyüdü. İki şüpheli yanında bulundurdukları alkol şişesi ile Furkan T.’ye saldırdı. Furkan T.’nin alkol şişesinin kafasında kırılmasıyla, yere düşen cam parçalarını alan iki şüpheli, cam parçalarıyla Furkan T.’nin vücudunun çeşitli yerlerini kesti. Aldığı kesiklerle kanlar içerisinde kalan Furkan T., yere yığılınca şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yerde kanlar içerisinde yatan Furkan T., ambulansa bindirilerek Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede geniş çaplı soruşturma başlattı.

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