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Alkollü motosiklet sürücüsü otobüsten inen yolcuya çarptı: 2 yaralı

08.09.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde alkollü motosikletli önce belediye otobüsüne ardından durakta inen yolcuya çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alkollü motosiklet sürücüsü otobüsten inen yolcuya çarptı: 2 yaralı

Kaza, Güney Mahallesi D-100 Yanyol Ankara istikameti 95 Evler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 ALL 694 plakalı belediye otobüsü, yolcu indirmek için durağa yanaştı. O esnada arkadan gelen A.D. idaresindeki 41 ANF 454 plakalı motosiklet önce otobüse ardından durakta inen M.M. isimli kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan A.D. ve M.M. yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma ile Seka Devlet Hastanesine götürüldü.
Öte yandan polis ekiplerince yapılan denetimde, motosiklet sürücüsü A.D.’nin alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlattı.

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