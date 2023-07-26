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ALKÜ aşçılık öğrencileri Avrupa’da staj görüyor

26.07.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALKÜ Aşçılık Programı öğrencileri, Erasmus çerçevesinde yakaladıkları yurt dışı eğitim fırsatıyla kariyerlerini sağlam temeller üzerine kuruyor.

ALKÜ aşçılık öğrencileri Avrupa’da staj görüyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Erasmus bünyesinde yurt dışında eğitim ve kariyer fırsatlarını yakalamaya devam ediyor. ALKÜ yaptığı ikili anlaşmalar ile Erasmus ve Mevlana programları çerçevesinde her yıl belirli sayıda öğrenciyi yurt dışına eğitim almaları için gönderiyor. Bu çerçevede bu yıl da ALKÜ önemli bir anlaşmaya daha imza attı. ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı’ndan 35 öğrenci, 2023/1 Erasmus Öğrenci Staj Hareketlilikleri ile Bulgaristan’ın önde gelen otel zincirinde 3 ay sürecek staj hareketliliklerine başladı. Bu yıl ilki gerçekleştirilen staj programı bünyesinde 4 farklı otelin mutfağında toplam 35 öğrenci, stajyer olarak yerleştirildi.

ANLAŞMA HER YIL TEKRARLANACAK

Staj programı, ALKÜ Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Nejdet Dokur’un oteller zincirinin yetkilileri ve Koordinatör şefliğini yapan Şef Giray Güngör, pastane şefliğini ve çikolataların sanatsal tasarımlarını yapan Şef Rukiye Güngör ile istişareleri neticesinde her yıl tekrarlanacak şekilde anlaşmaya bağlandı.
Öte yandan, 11-17 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerinin durumunu kontrol etmek için ilgili kurumları ziyaret eden Öğr. Gör. Nejdet Dokur, öğrencilerinin gösterdiği üstün performans ve şeflerden aldığı övgü ve teşekkürlerden dolayı mutluluğunu ve gururunu dile getirdi. Hibe desteği aldıklarını da ifade eden Öğr. Gör. Nejdet Dokur, “Öğrencilerinden genel not ortalamaları ve İngilizce yeterlilik puanlarına göre en başarılı 12’si Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde ALKÜ Erasmus Koordinatörlüğü’nden hibe desteği almaya da hak kazandı. Özellikle Türkiye genelinde meslek yüksekokullarının Erasmus programına katılımlarındaki eksiklik göz önüne alındığında ALKÜ Aşçılık Programı’nın bu başarısı örnek teşkil etmektedir” şeklinde konuştu.

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