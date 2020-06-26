ALKÜ, Sağlık Bakanlığı’yla afilasyon protokolünü yeniledi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Sağlık Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Eğitim, araştırma ve uygulama hizmetlerinin yürütülebilmesi ve bölgede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, kaliteli, verimli ve ulaşılabilir bir şekilde sunulabilmesi için Sağlık Bakanlığı ile ALKÜ arasında bir protokol imzalandı. ALKÜ’nün ilgili birimleri ile Sağlık Bakanlığı’nın, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni birlikte kullanılmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği protokol Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven ile ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan arasında imzalandı. İmzaların ardından, Rektör Kalan, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Güven’e ziyarette bulunarak, teşekkürlerini iletti.

Sağlık Bakanlığı ile imzalanan birlikte kullanım protokolü kapsamında üniversitemizin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile araştırma merkezlerinin uygulamaları, bu protokol kapsamındaki sağlık tesisinde yapılabilecek. Yönetim, organizasyon ve planlama konusunda belirlenen maddelerin yanı sıra sağlık tesisinin işletilmesi hususunda da her türlü sağlık ve destek hizmetine ilişkin maddeler protokolde yer aldı.

Marka şehirlerden biri olan Alanya’nın, marka bir üniversite olması için yoğun emek harcadıklarını ifade eden Rektör Kalan, “Bu protokolü Alanya’mıza daha iyi hizmet verebilmek adına 10 yıl süreyle imzaladık. Biz, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak en iyiye ulaşmak ve en kaliteli hizmeti Alanya’mıza sunmak için yoğun bir gündem ile çalışıyoruz. Üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde alanında uzman ve farklı branşlarda çalışan 13 profesör, 15 doçent, 45 doktor öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 77 hocamız görev yapıyor. Öğretim elemanlarımız, Alanya’mızda yaşayan tüm vatandaşlarımızın hizmetindedir. Bizi bu konuda destekleyen ve üniversitemizin faydalı işler yapması için emek harcayan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.



