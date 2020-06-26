YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. ALKÜ, Sağlık Bakanlığı’yla afilasyon protokolünü yeniledi

ALKÜ, Sağlık Bakanlığı’yla afilasyon protokolünü yeniledi

ANTALYA HABERLERİ  | 26.06.2020 17:45 | Son Güncelleme

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Sağlık Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.Eğitim, araştırma ve uygulama hizmetlerinin yürütülebilmesi ve bölgede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, kaliteli, verimli ve ulaşılabilir bir şekilde sunulabilmesi için Sağlık Bakanlığı ile ALKÜ arasında bir protokol imzalandı.

ALKÜ, Sağlık Bakanlığı’yla afilasyon protokolünü yeniledi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Sağlık Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Eğitim, araştırma ve uygulama hizmetlerinin yürütülebilmesi ve bölgede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, kaliteli, verimli ve ulaşılabilir bir şekilde sunulabilmesi için Sağlık Bakanlığı ile ALKÜ arasında bir protokol imzalandı. ALKÜ’nün ilgili birimleri ile Sağlık Bakanlığı’nın, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni birlikte kullanılmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği protokol Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven ile ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan arasında imzalandı. İmzaların ardından, Rektör Kalan, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Güven’e ziyarette bulunarak, teşekkürlerini iletti.
Sağlık Bakanlığı ile imzalanan birlikte kullanım protokolü kapsamında üniversitemizin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile araştırma merkezlerinin uygulamaları, bu protokol kapsamındaki sağlık tesisinde yapılabilecek. Yönetim, organizasyon ve planlama konusunda belirlenen maddelerin yanı sıra sağlık tesisinin işletilmesi hususunda da her türlü sağlık ve destek hizmetine ilişkin maddeler protokolde yer aldı.
Marka şehirlerden biri olan Alanya’nın, marka bir üniversite olması için yoğun emek harcadıklarını ifade eden Rektör Kalan, “Bu protokolü Alanya’mıza daha iyi hizmet verebilmek adına 10 yıl süreyle imzaladık. Biz, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak en iyiye ulaşmak ve en kaliteli hizmeti Alanya’mıza sunmak için yoğun bir gündem ile çalışıyoruz. Üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde alanında uzman ve farklı branşlarda çalışan 13 profesör, 15 doçent, 45 doktor öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 77 hocamız görev yapıyor. Öğretim elemanlarımız, Alanya’mızda yaşayan tüm vatandaşlarımızın hizmetindedir. Bizi bu konuda destekleyen ve üniversitemizin faydalı işler yapması için emek harcayan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

ALKÜ, Sağlık Bakanlığı’yla afilasyon protokolünü yeniledi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Antalya Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:48
Sabah
05:33
Öğle
13:05
İkindi
16:56
Akşam
20:28
Yatsı
22:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Esra Çelik Eczanesi
Muratpasa
Mandalin Eczanesi
Muratpasa
Merkez Eczanesi
Muratpasa
Serter Eczanesi
Muratpasa
Şehir Eczanesi
Muratpasa
Zencefil Eczanesi
Muratpasa
Aktan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.