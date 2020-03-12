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ALKÜ’den Antalya Havalimanına teknik gezi

ANTALYA HABERLERİ  | 12.03.2020 12:43 | Son Güncelleme

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı (MRB) Meslek Yüksekokulu (MYO) Ulaştırma Hizmetleri Bölümü öğrencileri mesleklerini yerinde inceledi.ALKÜ Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı MYO Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programları 2’inci sınıf öğrencileri için Çelebi Hava Servisi Antalya İstasyon Müdürlüğü’nün de katkılarıyla Antalya Havalimanı’na teknik gezi düzenlendi.

ALKÜ’den Antalya Havalimanına teknik gezi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı (MRB) Meslek Yüksekokulu (MYO) Ulaştırma Hizmetleri Bölümü öğrencileri mesleklerini yerinde inceledi.
ALKÜ Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı MYO Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programları 2’inci sınıf öğrencileri için Çelebi Hava Servisi Antalya İstasyon Müdürlüğü’nün de katkılarıyla Antalya Havalimanı’na teknik gezi düzenlendi. Öğrencilerin havaalanlarında yer hizmeti süreçleri ve genel operasyon akışı hakkında derslerde öğrendikleri teorik bilgiyi pratikte de görebilmeleri için düzenlenen gezide, Celebi Yer Hizmetleri Antalya İstasyonu yetkili personelleri öğrencilere ve akademisyenler Öğretim Görevlisi Begüm Özsavaner, Ceyhan Yıldırım, Işıl Çalışkan, Ömer Yenipazarlı, Tahsin Altınkurt’a eşlik ederek bilgiler verdi. ALKÜ’lü öğrencilerin havalimanı uçuş operasyonlarında yer alan birimleri inceleme fırsatı buldukları gezi kapsamında Antalya Havalimanı Terminal 1, Terminal 1 Apron, Terminal 1 Şut Altı, Terminal 2 Apron, Çelebi Hava Servisinin Apronda araçlarını park ettikleri alanlar, Çelebi idari ve uçuş operasyonların yürütüldüğü koordine ofisleri, uygulama kapsamında personellerin işleyişi hakkında detaylı açıklamalar yapıldı.

Mülakata alındı
Gezi kapsamında ayrıca Çelebi Hava Servisi A.Ş.’nin yazılı sınavında başarılı olan ve mülakata girmeye hak kazanan öğrenciler de şirket yetkilileri tarafından mülakata alındı. Öğretim Görevlisi Işıl Çalışkan’ın öncülüğünde düzenlenen teknik gezide öğrenciler Celebi Yer Hizmetleri Antalya İstasyonu yetkili personellerine merak ettikleri soruları da yöneltme imkanı budular. Öğrencilerin bu gezi ile teorikteki tüm bilgilerini yerinde görmeleri ile mesleklerine dair gelecek planlamalarında önemli bir ışık olacağını dile getiren Öğretim Görevlisi Işıl Çalışkan, öğrencilerin mezun olmadan mesleklerine dair her türlü donanıma sahip olarak yetiştirmek için bu tür programların devam edeceğini dile getirdi.

ALKÜ’den Antalya Havalimanına teknik gezi

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