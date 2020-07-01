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ALKÜ’lü akademisyenler toplum bağışıklığını araştırdı

ANTALYA HABERLERİ  | 01.07.2020 17:26 | Son Güncelleme

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, Difteri, Boğmaca, Tetanoz ve Kızamık hastalıklarına karşı toplumun bağışıklık durumunu gösteren bir çalışma gerçekleştirdi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, Difteri, Boğmaca, Tetanoz ve Kızamık hastalıklarına karşı toplumun bağışıklık durumunu gösteren bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında hastalıklara karşı bölgedeki bağışıklık düzeylerinin Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde bugüne kadar yapılan çalışmalar ile benzer olduğu gözlendi.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından, toplumda çocukluk çağı aşılama programında yer alan Difteri, Boğmaca, Tetanoz ve Kızamık hastalıklarına karşı bağışıklık durumunu gösteren bir saha çalışması yaptı. Bu çalışma ile Alanya Bölgesinde ilk kez bir “Toplum Bağışıklığı” araştırıldı.
ALKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayşegül Gözalan ve Dr. Öğr Üyesi Bora Doğan tarafından yürütülen proje, ALKÜ Rektörlüğü - Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin finansmanı, Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezinden Dr. Erbaş Tercan, 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezinden Dr. Kutlay Gökçe, 4 No’lu Aile Sağlığı Merkezinden Dr. Nurettin Çelebiler’in destekleri ile uygulandığı kaydedildi.
594 gönüllünün kan örnekleri alınarak gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda, Difteri, Boğmaca, Tetanoz ve Kızamık hastalıklarına karşı bölgedeki bağışıklık düzeylerinin Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde bugüne kadar yapılan çalışmalar ile benzer olduğu gözlendi.
Nitelikli sağlık hizmetine kolay ulaşılabilirlik, iyi beslenme, erken teşhis ve etkin tedavi ile uzayan yaşam süresi nedenleri ile çocukluk çağında yapılan aşıların ileri ki yaşlarda etkinliği azaldığını ifade eden Prof. Dr. Ayşegül Gözalan, “Gerek bağışıklığın pekiştirilmesi gerekse gebeler, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar gibi özel grupların erişkin dönemde aşılanması son derece önemlidir. Bu ve benzeri çalışmaların toplum düzeyindeki bağışıklık düzeyindeki değişikliklerin izlenmesi için belli aralıklar ile tekrar edilmesi son derece önem taşımaktadır” dedi.

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