ALKÜ’lü öğrenciler için uygulamalı mutfak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri için uygulamalı mutfağın açılışı yapıldı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü uygulamalı eğitim mutfağına kavuştu. Turizm Fakültesi tarafından 3 yıl önce talep edilen uygulamalı eğitim mutfağının büyük bir eksiklik olduğunu düşünerek göreve gelmesinin ardından ilgili birimlere eksikliğin biran önce giderilmesi talimatını veren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, çalışmaları yakından takip etti. Talimatın ardından çalışmalara hız veren ALKÜ yönetiminin öncülüğünde daha önceleri de ALKÜ’ye eğitim destekleriyle bilinen ve turizme kalifiye personel yetiştirilmesini savunan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, uygulamalı eğitim mutfağına sponsor olmayı kabul etti. Uygulamalı mutfaktaki çalışmalar tamamlanarak kısa sürede öğrencilerin hizmetine sunuldu. Bu bağlamda gerçekleştirilen açılış törenine ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Uçak, Genel Sekreter Emre Çalışkan, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve Yönetimi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Turizm Fakültesi ilk 5’te olacak

Programda bir konuşma gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, turizmin mihenk taşı olan Alanya’da ve dolayısılığıyla ALKÜ’de böyle bir mutfağın hayata geçirilmesi ile bundan sonraki süreçte ALTSO ile ALKÜ arasındaki işbirliğine bir tuğla daha eklendiğini söyledi. Rektör Kalan, projede önemli destekleri olan Mehmet Şahin’e ve Yönetimine ithafen “Öncelikle bizleri kırmayarak bu projenin hayata geçirilmesinde çok büyük destekleri olan başta ALTSO Başkanımız Mehmet Şahin, Meclis Başkanımız ve ALTSO’nun değerli üyelerini saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hepinize başta üniversitem adına olmak üzere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Projenin üç yıllık bir geçmişi olduğunu ifade eden Rektör Kalan, özellikle finansman konularındaki karşılaşılan zorluklar sebebiyle projenin hayata geçirilemediğini ancak ALTSO’nun daha önce de olduğu gibi ALKÜ’yü yalnız bırakmayarak projeye destek verdiğini söyledi.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de, “Yüzlerce öğrencimize ve öğretim görevlimize hizmet vereceğini ve bu hizmetten geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yararlanacağını düşündükçe mutluluğum bir kat daha artıyor” diyerek konuşmasına başladı. Şahin devamında; “Yaşı genç olan ama kurumsal hafızası derin olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, inanıyorum ki; göreve kısa bir süre önce seçilen genç, dinamik ve çalışkan rektörümüz ve ekibinin sayesinde bölgemizde de ülkemizde de etkin bir üniversite haline gelecektir. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman eğitime önem verdik. Gerçekleştirdiğimiz birbirinden önemli kalkınma projeleri içerisinde eğitim çalışmalarını ihmal etmedik. Kısacası yükseköğrenim söz konusu olduğunda elimizi taşın altına koymaktan asla kaçınmadık. Sadece ALKÜ değil Alanya’mızın özel üniversitesi AHEP için de üzerimize düşeni yapma gayreti içinde olduk. Alanya’mızın kadir şinas yardımsever halkı ile el ele vererek eğitim için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol kurdele töreni ile açılışı gerçekleştirdi.

urizm Fakültesi uygulamalı mutfağında, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri dünya mutfaklarının yanı sıra alakart, sıcak, soğuk mutfağı, pasta çeşitleri, süt ve süt ürünleri gibi birçok konuda deneyim kazanabilecekler. 4 yıl boyunca sürecek eğitimler sonucunda öğrenciler dünya standartlarına uygun, kalifiye ve mesleğe hazır bir aşçı olarak mezun olacaklar.

