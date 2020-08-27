ALKÜ’nün kontenjanları yüzde 97,8 doldu

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencilerin yine tercih merkezi oldu. Üniversiteyi 3 bin 590 yeni öğrenci tercih etti.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencilerin yine tercih merkezi oldu. 2020 YKS tercih sonuçlarına göre ALKÜ 3 bin 590 yeni öğrenci tarafından tercih edildi.

ÖSYS sonuçlarına göre ALKÜ’de lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı bin 685, ön lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı ise bin 905 olarak kayıtlara geçti. Açılan 3 bin 668 kontenjanın 3 bin 590’ı doldu.

Fakülteler bazında Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Turizm Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, bu fakülteleri 82,8 ile Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi takip etti.

ALKÜ, Meslek Yüksekokulları bazında Akseki MYO, Sağlık Hizmetleri MYO, ALTSO MYO, Gazipaşa MRB MYO ve ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Açıklanan verilere göre tercih yapılan 62 programın 58’i yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken sadece 4 program yüzde 100 doluluk oranına ulaşamadı.

2020 YKS sonuçları ile ilgili bir değerlendirme yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “ALKÜ olarak başarı grafiğimiz her geçen gün daha ileriye gidiyor ve her geçen gün tercihlerde daha fazla ön plana çıkmayı başarıyoruz. Eğitim kalitelimizin yanı sıra bu başarıyı elde etmemizde güzel Alanya’mızın payının da olduğunu unutmamak gerekiyor. Haberimizde belirtilen rakamlara Spor Bilimleri Fakültesi ile Yabancı Uyruklu öğrenci sayıları dahil değil. Çünkü öğrenci alımında farklı bir prosedür uygulanıyor. Bu vesileyle yoğun bir eğitim döneminin ardından üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize teşekkür ediyorum. ALKÜ Ailesine hoş geldiniz” diye konuştu.



