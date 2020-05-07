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Allianz'ın reklam kampanyasına uluslararası ödül

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.05.2020 11:59 | Son Güncelleme

Şirketin hayatın her anında sigortalılarına sağladığı güven duygusuna vurgu yaptığı reklam kampanyası "Sen Hep Yanlarında Ol Diye", New York Festivals Advertising Awards'de "Bronz" ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye'nin, hayatın her anında sigortalılarına sağladığı güven duygusuna vurgu yaptığı reklam kampanyası "Sen Hep Yanlarında Ol Diye", New York Festivals Advertising Awards'de ödüle layık görüldü.

Allianz Türkiye'nin açıklamasına göre, "Allianz Seninle" mottosu doğrultusunda geçen yıl hayata geçen reklam kampanyası, uluslararası reklamcılık ödülleri organizasyonu New York Festivals Advertising Awards'de "Bronz" ödül aldı.

Şirket, 1957'ten bu yana farklı mecralarda yaratıcılığı onurlandıran ve jüri koltuğundaki dünyaca ünlü reklamcıların binlerce reklamı değerlendirdiği organizasyonda "Finansal Reklam" kategorisinde Bronz ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, reklam kampanyasının uluslararası platformda onurlandırılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm faaliyetlerimizde odak noktamız müşterilerimiz. Onların sadece sigorta masraflarını karşılamanın ötesinde, ihtiyaç duydukları her anda, hayatın her evresinde yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyor ve 'Allianz Seninle' diyoruz. Dijitalizasyon odaklı yeni nesil sigortacılığa öncülük eden Allianz Türkiye'nin yol haritasını, sigortalılarımızın beklentileri belirliyor. Geniş bir hedef kitleye hitap etmek istediğimiz bu kampanyamızda da odağımızda müşterilerimiz ve Türkiye'de yaşayan herkes vardı. Her anı paylaşan, birbirlerinin yanında olan bir baba ile oğlunu anlatan reklam filmimizde sevdiklerinin 'yanında olmanın' önemini anlatıyoruz. Allianz olarak sigortalılarımıza en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmaya devam ediyoruz."

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