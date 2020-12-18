Alltıntaş’ta yatırımlar incelendi, fidan dikimi yapıldı

Kütahya’nın AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Altıntaş ilçesinde ağaç dikme etkinliğine katıldı ve ilçede devam eden yatırımları inceledi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Kocatürk, İlçe Başkanı Hakan Uşak, Kadın Kolları Başkanı Başak Erdiç, Gençlik kolları Başkanı Ahmet Tekin, il Genel Meclis üyeleri, Oğuz Süngü ve Zeki Öztürk, Gençlik ve Spor il Müdürümüz, Feyzullah Gayret, belediyemizi ziyaret ettiler. Canlı hayvan pazarını ve Avşar deresi taşkın ve kıyı düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledik. Ayrıca çevre yolunda devam eden ağaçlandırma çalışmasına iştirak ettik ve fidan dikimi yaptık. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum’’ dedi.

