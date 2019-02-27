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Ribery bombası! Müthiş iddia...

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.02.2019 09:16 | Son Güncelleme

Bayern Münih forması giyen Franck Ribery ve Arjen Robben'in Alman ekibindeki gelecekleri netleşti. Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Ribery ve Robben'in sezon sonu takımdan ayrılacaklarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Alman basını, Ribery için Galatasaray iddiası ortaya attı.

Ribery bombası! Müthiş iddia...

MYNET.COM | Bayern Münih'te gelecekleri belirsiz olan Franck Ribery ve Arjen Robben'le ilgili olarak Başkan Uli Hoeness son sözü söyledi.

Tecrübeli futbol adamı yaptığı açıklamada, Arjen Robben ve Franck Ribery'nin Bayern Münih'teki son sezonları olduğunu ve sezon sonunda takımdan ayrılacaklarını ifade etti.

Ribery ve Robben'e teşekkür eden Hoeness, "Kararımız kesinleşti. Ribery ve Robben seneye bizimle olmayacak. Onlara, Bayern Münih'e ve büyüklüklerine yakışır bir veda düzenleyeceğiz" dedi.

Ribery'nin Bayern Münih'te yeniden görev almasını istediğini söyleyen Hoeness, "Franck mutlaka Bayern'e geri dönecektir. Onlara, işlerini hakkıyla yapacakları ve adaletli bir görev vereceğimizden emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İDDİASI

Yaşanan bu gelişmenin ardından Alman basını, Ribery'hnin geleceğiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı.

Ribery'nin Avrupa'da futbol kariyerine devam edeceği belirtilen haberlerde, 35 yaşındaki Fransız yıldızı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Galatasaray'ın da bulunduğu ve sarı-kırmızılıların ciddi adaylardan biri olduğu kaydedildi.

Franck Ribery, 2004/05 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray forması giymişti.

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