Alman basınından ilginç iddia! Futbolu bırakan Mesut Özil'in spor bakanı olabileceğini yazdılar...

Almanya’nın BILD gazetesi Mesut Özil’in spor bakanı olabileceğini iddia etti. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğü düşünmediğini açıklayan Mesut Özil'in hangi sektörde ilerleyeceği büyük merak konusu olmuş durumda...
Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesinin ortaya attığı bu iddianın ardından henüz Mesut Özil cephesinden bir yalanlama gelmedi.
Almanya vatandaşı olduğu için oy kullanamayan Mesut Özil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını oy vermeye çağırmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen Mesut Özil, vatandaşlardan oy istemişti.
Seçimin ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasıyla birlikte sosyal medya hesabından bir fotoğraf daha paylaşan Mesut Özil'e binlerce beğeni gelmişti.
Mesut Özil'in nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yapmıştı.