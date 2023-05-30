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Alman basınından ilginç iddia! Futbolu bırakan Mesut Özil'in spor bakanı olabileceğini yazdılar...

30.05.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman basınında yer alan habere göre Mesut Özil'in, Spor Bakanı olabileceği iddia edildi. Futbolu bıraktıktan sonra zaman zaman siyasi kimliğiyle ön plana çıkan Mesut Özil için ortaya atılan iddia sosyal medyada gündem oldu.

Alman basınından ilginç iddia! Futbolu bırakan Mesut Özil'in spor bakanı olabileceğini yazdılar...

Almanya’nın BILD gazetesi Mesut Özil’in spor bakanı olabileceğini iddia etti. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğü düşünmediğini açıklayan Mesut Özil'in hangi sektörde ilerleyeceği büyük merak konusu olmuş durumda...

YALANLAMA GELMEDİ

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Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesinin ortaya attığı bu iddianın ardından henüz Mesut Özil cephesinden bir yalanlama gelmedi.

SEÇİMDEN ÖNCE OY VERMEYE ÇAĞIRMIŞTI

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Almanya vatandaşı olduğu için oy kullanamayan Mesut Özil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını oy vermeye çağırmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen Mesut Özil, vatandaşlardan oy istemişti.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

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Seçimin ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasıyla birlikte sosyal medya hesabından bir fotoğraf daha paylaşan Mesut Özil'e binlerce beğeni gelmişti.

NİKAH ŞAHİDİ OLMUŞTU

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Mesut Özil'in nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yapmıştı.


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