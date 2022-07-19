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Alman Büyükelçi, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğuna ait aracın kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına davet edildi

19.07.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman Büyükelçi, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğuna ait aracın kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına davet edildi

Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğunun resmi aracının kundaklanması üzerine Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, 18-19 Temmuz 2022 gecesi Başkonsolosluk resmi aracının kundaklanması, yangın ve patlama sırasında çevredeki başka araçların da hasar görmesi nedeniyle Schulz, Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

Görüşmede, Schluz'a, son aylarda Almanya’da bulunan Türk temsilciliklerine yönelik gerçekleşen muhtelif saldırılara da atıfla, Stuttgart Başkonsolosluğuna yönelik saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılmasının, diplomatik teamüller uyarınca zararın tazmin edilmesinin ve uluslararası sözleşmelerin Türk temsilcilikleri ve çıkarları için öngördüğü himaye ve güvenliğin eksiksiz sağlanmasının beklendiği hatırlatıldı.

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