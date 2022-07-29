Alman Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar? Alman Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Alman dili ve edebiyatı Türkiye’de yalnızca 13 üniversitede bulunuyor. Bölümlerden 6 tanesi ise direkt olarak almanca eğitim vermektedir. Alman dili ve edebiyatı bölümünün temel amacı ise almancayı öğretirken alman kültürü hakkında eğitim vermektir.

Alman dili ve edebiyatı bölümü nedir?

Alman dili ve edebiyatı bölümünün temel amacı Alman edebiyatını, kültürünü ve tarihini araştıran, belgeleyen insanlar yetiştirmektir. Bölümün üç farklı çalışma alanı bulunuyor. Alman edebiyatı, erken Alman edebiyatı ve Alman dili ve dilbilimidir.

Alman dili ve edebiyatı bölümü eğitim süresi kaç yıl sürüyor?

Alman dili ve edebiyatı bölümü toplamda 4 yıl sürmekte olan bir lisans bölümüdür. Bölüm yalnızca yabancı dil puanı üzerinden öğrenci kabul etmektedir.

Başlıca alman dili ve edebiyatı bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;

Türkçe-Almanca, Almanca-Türkçe çeviri

Almanca gramer bilgisi

Edebiyat bilimi temel kavramları

Ülke hakkında bilgiler

Dil tarihi

Alman sanat tarihi

Edebi metinler

Alman kültür tarihi

Modern Alman şiiri

Alman felsefesi

Brecht tiyatrosu

Çağdaş Alman edebiyatı tarihi

Çeviri teknikleri

Alman dili ve edebiyatı mezunları ne iş yapar?

Alman dili ve edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra almancaya hakim olduğu için çeviriler yapılabilir. Alman dili ve edebiyatı mezunları iş imkanları çeviri alanında oldukça fazladır.

Alman dili ve edebiyatı mezunları nerelerde çalışır?

Alman dili ve edebiyatı mezunlarının kamuda iş olanakları da oldukça fazladır. Fakat mezunların ataması KPSS sınavından alınan puana göre yapılmaktadır. Birçok devlet kurumunda almanca çevirmen aranmaktadır. Alman dili ve edebiyatı mezunlarının özel sektörde iş olanakları da oldukça çeşitlidir. Özel şirketler almanca bilen çevirmen veya pazarlamacı aramaktadır.



