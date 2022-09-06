İSTANBUL (AA) - Alman markası Blaupunkt, "Technofashion" çatısı altında yeniden Türkiye pazarında yer alacak.

Technofashion'dan yapılan açıklamaya göre, 2-6 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2022'de Türk teknoloji meraklılarını sevindirecek önemli bir gelişme yaşandı.

Fuar alanında "Blaupunkt Global Marka Topluluğu" ve "Technofashion" arasında gerçekleştirilen anlaşmaya göre, Türkiye, Azerbaycan ve Orta Doğu'da Blaupunkt markası altında tüketici elektroniği, kişisel bakım, küçük ev aletleri gibi birçok farklı kategoride üretim, satış ve pazarlama faaliyetleri Technofashion tarafından yürütülecek.

Açıklamada imza töreni sonrasında yaptığı konuşmaya yer verilen Technofashion CEO'su Sinan Dallı, şunları kaydetti:

"Dünyaca ünlü Blaupunkt markasıyla ortaklığımızı geliştirmek için birlikte yarattığımız bu fırsattan heyecan duyuyoruz. Türkiye pazarına taze fikirler ve yeni ürünler getirmek için sabırsızlanıyoruz. Blaupunkt, 100 yıllık tarihi ile nesiller boyunca dünyanın dört bir yanındaki teknoloji meraklısı tüketicilere ilham verdi, bağlantı kurdu ve harika ürünler yarattı. Tüketici elektroniği, mühendisliği, üretimi, tasarımı ve dağıtımında öncü bir grup olarak Blaupunkt ile ortaklığımızı duyurmaktan gurur duyuyor, Türkiye pazarına taze fikirler ve yeni ürünler getirmek için sabırsızlanıyoruz."

Blaupunkt markası altında üretilecek yeni ürünler, ilk olarak 2023 Ocak ayında Amerika'nın Las Vegas şehrinde gerçekleşecek CES 2023 fuarında görücüye çıkacak ve akabinde tüketicilerin beğenisine sunulacak.

