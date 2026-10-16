Almanlar ayaklandı! Oh'un gol sevincine tepki üstüne tepki: "Arsızlık, küstahlık"

Beşiktaş’ın Hoffenheim karşısında aldığı galibiyette iki golle yıldızlaşan Güney Koreli futbolcu Oh’un ikinci golünün ardından yaptığı hareket, Alman basınında geniş yankı uyandırdı.

-MYNET DETAY

"ARSIZLIK, KÜSTAHÇA"

Attığı golün ardından rakip takımın köşe bayrağına formasını örterek Hoffenheim’ın armasını kapatan golcünün hareketi, Alman medyasında sert ifadelerle eleştirildi. Bazı değerlendirmelerde Oh’un tavrı için “arsızlık” ve “küstahça” gibi ifadeler kullanıldı.

HOFFENHEIM’IN ARMASINI FORMASIYLA KAPATTI

Oh, ikinci golünün ardından formasını çıkararak Hoffenheim’ın köşe bayrağının üzerine örttü. Böylece Alman ekibinin armasını kapatan Beşiktaşlı oyuncu, köşe bayrağını sembolik olarak havaya kaldırdı ve takım arkadaşlarıyla birlikte gol sevincini yaşadı.

Güney Koreli futbolcunun bu hareketi, rakip takıma yönelik bir gönderme olarak yorumlandı. Alman basınında tepki çeken görüntüler, karşılaşmanın ardından gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

HAKEMDEN SARI KART

Oh’un sıra dışı gol sevinci maçın hakemi Lawrence Visser’in de dikkatinden kaçmadı. Visser, yaptığı hareket nedeniyle Beşiktaşlı futbolcuya sarı kart gösterdi.

Siyah-beyazlıların Hoffenheim deplasmanında elde ettiği 3-2’lik galibiyette iki gol atan Oh, performansıyla takımına önemli katkı sağlarken gol sonrası hareketiyle de Almanya’da tartışmaların merkezine yerleşti.