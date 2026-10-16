SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Almanlar ayaklandı! Oh'un gol sevincine tepki üstüne tepki: "Arsızlık, küstahlık"

Beşiktaş’ın Hoffenheim deplasmanında elde ettiği galibiyete damga vuran Oh, sahadaki performansının yanı sıra gol sonrası yaptığı hareketle de Almanya’da gündem oldu. Güney Koreli futbolcunun sevincine Alman basınından sert ifadelerle tepki gösterildi. İşte detaylar...

Almanlar ayaklandı! Oh'un gol sevincine tepki üstüne tepki: "Arsızlık, küstahlık"
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş’ın Hoffenheim karşısında aldığı galibiyette iki golle yıldızlaşan Güney Koreli futbolcu Oh’un ikinci golünün ardından yaptığı hareket, Alman basınında geniş yankı uyandırdı.

-MYNET DETAY

"ARSIZLIK, KÜSTAHÇA"

Almanlar ayaklandı! Oh un gol sevincine tepki üstüne tepki: "Arsızlık, küstahlık" 1

Attığı golün ardından rakip takımın köşe bayrağına formasını örterek Hoffenheim’ın armasını kapatan golcünün hareketi, Alman medyasında sert ifadelerle eleştirildi. Bazı değerlendirmelerde Oh’un tavrı için “arsızlık” ve “küstahça” gibi ifadeler kullanıldı.

HOFFENHEIM’IN ARMASINI FORMASIYLA KAPATTI

Almanlar ayaklandı! Oh un gol sevincine tepki üstüne tepki: "Arsızlık, küstahlık" 2

Oh, ikinci golünün ardından formasını çıkararak Hoffenheim’ın köşe bayrağının üzerine örttü. Böylece Alman ekibinin armasını kapatan Beşiktaşlı oyuncu, köşe bayrağını sembolik olarak havaya kaldırdı ve takım arkadaşlarıyla birlikte gol sevincini yaşadı.

Güney Koreli futbolcunun bu hareketi, rakip takıma yönelik bir gönderme olarak yorumlandı. Alman basınında tepki çeken görüntüler, karşılaşmanın ardından gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

HAKEMDEN SARI KART

Almanlar ayaklandı! Oh un gol sevincine tepki üstüne tepki: "Arsızlık, küstahlık" 3

Oh’un sıra dışı gol sevinci maçın hakemi Lawrence Visser’in de dikkatinden kaçmadı. Visser, yaptığı hareket nedeniyle Beşiktaşlı futbolcuya sarı kart gösterdi.

Siyah-beyazlıların Hoffenheim deplasmanında elde ettiği 3-2’lik galibiyette iki gol atan Oh, performansıyla takımına önemli katkı sağlarken gol sonrası hareketiyle de Almanya’da tartışmaların merkezine yerleşti.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de! 5 yıllık anlaşma16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de! 5 yıllık anlaşma
5 maddeyle yanıt verdi! Galatasaray'dan 'sahte ıslık' iddialarına yanıt5 maddeyle yanıt verdi! Galatasaray'dan 'sahte ıslık' iddialarına yanıt
Anahtar Kelimeler:
son dakika beşiktaş gol hoffenheim uefa avrupa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.