Almanlar duyurdu! Galatasaray'a Köhn için resmen teklif yapıldı… ‘’Oyuncu bizi istiyor’’

Geçtiğimiz sezonu Almanya Bundesliga’da geçiren Derrick Köhn için transfer söylentileri çıkmaya devam ediyor. Werder Bremen’li yetkililer tarafından Galatasaray’a iletilen 3 milyon Euroluk resmi teklif Glatasaray tarafından red edilmişti. Cimbom, satın alma opsiyonu olan 5 milyon Euroyu talep ediyor. Köhn’e Werder Bremen dışında Almanya ve yurt dışından bazı takımların ilgisi var.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

BILD'de yer alan habere göre Werder Bremen Sportif Direktörü Clemens Fritz: "Bir teklif yaptık ve görüşmeler sürüyor. Bir pazarlık süreci içindeyiz. Bir anlaşmaya varıp varamayacağımıza bakacağız. Derrick'in burada kalmak istediğini biz de biliyoruz." açıklamasında bulundu.

DERRICK KÖHN’ÜN BUNDESLIGA PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 30 maça çıkan Köhn, 2 gol atıp, 2 de asist yaparak takımının ligi orta sıralarda bitirmesine yardımcı olmuştu.