Genç yıldızdan ezeli rakibe küfür!

Almanya'da St. Pauli-Hamburg derbisi öncesi yüksek güvenlik önlemi alındı
Almanya'da St. Pauli-Hamburg derbisi öncesi alarm
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Almanya’da 2. Ligi'ndeki St. Pauli ile HSV Hamburg arasındaki derbi öncesinde kentte hareketli saatler yaşanıyor.
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Aynı kentin iki takımı olan Hamburg ile St. Pauli yarın Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
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Almanya ikinci lig mücadelesi öncesi iki takımın taraftarları, birbirlerine mesajlar göndermeye başladı.
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Hamburg taraftarları, ezeli rakiplerinin renklerine boyadıkları bir insan maketini, şehirdeki köprülerden birinden sarkıttılar.
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30 TARAFTAR RAKİBE SALDIRDI | 30 St. Pauli taraftarı, geçtiğimiz günlerde Hamburg taraftarlarına saldırdı.
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Ev sahibi ekibin taraftarlarının maç için koreografi hazırlıkları yaptıkları, saldırının bu taraftarlara yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.
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Taraftarlar arasındaki gerginliğe futbolcular da dahil oldu. Hamburg forması giyen Jann-Fiete Arp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuk ekibi kızdırdı.
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18 yaşındaki oyuncu, rakip takıma yönelik instagram hesabından küfürlü bir söylemde bulundu.
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17 HOLİGANA DERBİ YASAĞI | Hamburg’un geçen sezonun son maçında Borussia Mönchengladbach’a karşı oynadığı ve ligden düştüğü karşılaşmada sahayı yangın yerine çeviren holiganlar polis tarafından tespit edildi.
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Güvenlik kameraları üzerinden yapılan incelemenin ardından sahaya yabancı madde atan 17 taraftarın, St. Pauli maçına sokulmayacakları bildirildi.
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Hamburg emniyeti gelişmelerin ardından teyakkuza geçerek bir dizi önlem aldı:
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- Atlı ve köpekli polisler pazar günü hem stad çevresi hem de kentte görev yapacak.
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- Bu polislere destek olarak polis helikopteri uçurulacak, çevik kuvvet ekipleriyle birlikte TOMA’lar görev yapacak.
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- Olaylara karışacak taraftarları tespit etmeye yönelik gelişmiş kamera sistemlerinden faydalanılacak.
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- Emniyet müdürlüğü cumartesi gününden itibaren www.polizei.hamburg adresi üzerinden, gelişmelerle ilgili sürekli güncelleme yaparak bilgi geçecek.
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- Maç öncesi koreografi çalışmalarının yapıldığı stadyumda polisler keşif, arama-tarama faaliyeti yapacak, yeni saldırılara karşı önleyici tedbir alacak. Köpeklerle patlayıcı araması yapılacak.
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- Her iki takım taraftarlarının destekçisi kardeş kulüp taraftarlarının kente gelmesi bekleniyor. Bunlara yönelik tedbirler ele alınacak. (Milliyet)
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