Genç yıldızdan ezeli rakibe küfür!

Almanya'da St. Pauli-Hamburg derbisi öncesi yüksek güvenlik önlemi alındı

Almanya'da St. Pauli-Hamburg derbisi öncesi alarm

1 / 17 Almanya’da 2. Ligi'ndeki St. Pauli ile HSV Hamburg arasındaki derbi öncesinde kentte hareketli saatler yaşanıyor.

2 / 17 Aynı kentin iki takımı olan Hamburg ile St. Pauli yarın Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

3 / 17 Almanya ikinci lig mücadelesi öncesi iki takımın taraftarları, birbirlerine mesajlar göndermeye başladı.

4 / 17 Hamburg taraftarları, ezeli rakiplerinin renklerine boyadıkları bir insan maketini, şehirdeki köprülerden birinden sarkıttılar.

5 / 17 30 TARAFTAR RAKİBE SALDIRDI | 30 St. Pauli taraftarı, geçtiğimiz günlerde Hamburg taraftarlarına saldırdı.

6 / 17 Ev sahibi ekibin taraftarlarının maç için koreografi hazırlıkları yaptıkları, saldırının bu taraftarlara yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

7 / 17 Taraftarlar arasındaki gerginliğe futbolcular da dahil oldu. Hamburg forması giyen Jann-Fiete Arp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuk ekibi kızdırdı.

8 / 17 18 yaşındaki oyuncu, rakip takıma yönelik instagram hesabından küfürlü bir söylemde bulundu.

9 / 17 17 HOLİGANA DERBİ YASAĞI | Hamburg’un geçen sezonun son maçında Borussia Mönchengladbach’a karşı oynadığı ve ligden düştüğü karşılaşmada sahayı yangın yerine çeviren holiganlar polis tarafından tespit edildi.

10 / 17 Güvenlik kameraları üzerinden yapılan incelemenin ardından sahaya yabancı madde atan 17 taraftarın, St. Pauli maçına sokulmayacakları bildirildi.

11 / 17 Hamburg emniyeti gelişmelerin ardından teyakkuza geçerek bir dizi önlem aldı:

12 / 17 - Atlı ve köpekli polisler pazar günü hem stad çevresi hem de kentte görev yapacak.

13 / 17 - Bu polislere destek olarak polis helikopteri uçurulacak, çevik kuvvet ekipleriyle birlikte TOMA’lar görev yapacak.

14 / 17 - Olaylara karışacak taraftarları tespit etmeye yönelik gelişmiş kamera sistemlerinden faydalanılacak.

15 / 17 - Emniyet müdürlüğü cumartesi gününden itibaren www.polizei.hamburg adresi üzerinden, gelişmelerle ilgili sürekli güncelleme yaparak bilgi geçecek.

16 / 17 - Maç öncesi koreografi çalışmalarının yapıldığı stadyumda polisler keşif, arama-tarama faaliyeti yapacak, yeni saldırılara karşı önleyici tedbir alacak. Köpeklerle patlayıcı araması yapılacak.