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Genç yıldızdan ezeli rakibe küfür!

ALMANYA HABERLERİ  | 30.09.2018 13:32 | Son Güncelleme

Almanya 2. Ligi'ndeki St. Pauli ile HSV Hamburg takımları arasında oynanacak derbi öncesinde şehir karıştı. Polis, emniyet tedbirlerini artırarak yenilerinin yaşanmaması için uğraş veriyor.

Almanya'da St. Pauli-Hamburg derbisi öncesi yüksek güvenlik önlemi alındı

Almanya'da St. Pauli-Hamburg derbisi öncesi alarm

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Almanya’da 2. Ligi'ndeki St. Pauli ile HSV Hamburg arasındaki derbi öncesinde kentte hareketli saatler yaşanıyor.

Almanya’da 2. Ligi'ndeki St. Pauli ile HSV Hamburg arasındaki derbi öncesinde kentte hareketli saatler yaşanıyor.
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Aynı kentin iki takımı olan Hamburg ile St. Pauli yarın Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Aynı kentin iki takımı olan Hamburg ile St. Pauli yarın Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
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Almanya ikinci lig mücadelesi öncesi iki takımın taraftarları, birbirlerine mesajlar göndermeye başladı.

Almanya ikinci lig mücadelesi öncesi iki takımın taraftarları, birbirlerine mesajlar göndermeye başladı.
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Hamburg taraftarları, ezeli rakiplerinin renklerine boyadıkları bir insan maketini, şehirdeki köprülerden birinden sarkıttılar.

Hamburg taraftarları, ezeli rakiplerinin renklerine boyadıkları bir insan maketini, şehirdeki köprülerden birinden sarkıttılar.
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30 TARAFTAR RAKİBE SALDIRDI | 30 St. Pauli taraftarı, geçtiğimiz günlerde Hamburg taraftarlarına saldırdı.

30 TARAFTAR RAKİBE SALDIRDI | 30 St. Pauli taraftarı, geçtiğimiz günlerde Hamburg taraftarlarına saldırdı.
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Ev sahibi ekibin taraftarlarının maç için koreografi hazırlıkları yaptıkları, saldırının bu taraftarlara yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Ev sahibi ekibin taraftarlarının maç için koreografi hazırlıkları yaptıkları, saldırının bu taraftarlara yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.
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Taraftarlar arasındaki gerginliğe futbolcular da dahil oldu. Hamburg forması giyen Jann-Fiete Arp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuk ekibi kızdırdı.

Taraftarlar arasındaki gerginliğe futbolcular da dahil oldu. Hamburg forması giyen Jann-Fiete Arp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuk ekibi kızdırdı.
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18 yaşındaki oyuncu, rakip takıma yönelik instagram hesabından küfürlü bir söylemde bulundu.

18 yaşındaki oyuncu, rakip takıma yönelik instagram hesabından küfürlü bir söylemde bulundu.
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17 HOLİGANA DERBİ YASAĞI | Hamburg’un geçen sezonun son maçında Borussia Mönchengladbach’a karşı oynadığı ve ligden düştüğü karşılaşmada sahayı yangın yerine çeviren holiganlar polis tarafından tespit edildi.

17 HOLİGANA DERBİ YASAĞI | Hamburg’un geçen sezonun son maçında Borussia Mönchengladbach’a karşı oynadığı ve ligden düştüğü karşılaşmada sahayı yangın yerine çeviren holiganlar polis tarafından tespit edildi.
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Güvenlik kameraları üzerinden yapılan incelemenin ardından sahaya yabancı madde atan 17 taraftarın, St. Pauli maçına sokulmayacakları bildirildi.

Güvenlik kameraları üzerinden yapılan incelemenin ardından sahaya yabancı madde atan 17 taraftarın, St. Pauli maçına sokulmayacakları bildirildi.
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Hamburg emniyeti gelişmelerin ardından teyakkuza geçerek bir dizi önlem aldı:

Hamburg emniyeti gelişmelerin ardından teyakkuza geçerek bir dizi önlem aldı:
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- Atlı ve köpekli polisler pazar günü hem stad çevresi hem de kentte görev yapacak.

- Atlı ve köpekli polisler pazar günü hem stad çevresi hem de kentte görev yapacak.
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- Bu polislere destek olarak polis helikopteri uçurulacak, çevik kuvvet ekipleriyle birlikte TOMA’lar görev yapacak.

- Bu polislere destek olarak polis helikopteri uçurulacak, çevik kuvvet ekipleriyle birlikte TOMA’lar görev yapacak.
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- Olaylara karışacak taraftarları tespit etmeye yönelik gelişmiş kamera sistemlerinden faydalanılacak.

- Olaylara karışacak taraftarları tespit etmeye yönelik gelişmiş kamera sistemlerinden faydalanılacak.
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- Emniyet müdürlüğü cumartesi gününden itibaren www.polizei.hamburg adresi üzerinden, gelişmelerle ilgili sürekli güncelleme yaparak bilgi geçecek.

- Emniyet müdürlüğü cumartesi gününden itibaren www.polizei.hamburg adresi üzerinden, gelişmelerle ilgili sürekli güncelleme yaparak bilgi geçecek.
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- Maç öncesi koreografi çalışmalarının yapıldığı stadyumda polisler keşif, arama-tarama faaliyeti yapacak, yeni saldırılara karşı önleyici tedbir alacak. Köpeklerle patlayıcı araması yapılacak.

- Maç öncesi koreografi çalışmalarının yapıldığı stadyumda polisler keşif, arama-tarama faaliyeti yapacak, yeni saldırılara karşı önleyici tedbir alacak. Köpeklerle patlayıcı araması yapılacak.
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- Her iki takım taraftarlarının destekçisi kardeş kulüp taraftarlarının kente gelmesi bekleniyor. Bunlara yönelik tedbirler ele alınacak. (Milliyet)

- Her iki takım taraftarlarının destekçisi kardeş kulüp taraftarlarının kente gelmesi bekleniyor. Bunlara yönelik tedbirler ele alınacak. (Milliyet)
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Anahtar Kelimeler:
St Pauli - Hamburg Bundesliga

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