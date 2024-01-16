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Almanya'nın en köklü kulüplerinden Hertha Berlin ölüm haberiyle sarsıldı! Başkan Kay Bernstein hayatını kaybetti

16.01.2024 17:03 | Son Güncelleme:
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Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden, Almanya'nın en köklü kulüplerinden olan Hertha Berlin şoke eden bir ölüm haberiyle sarsıldı. Hertha Berlin'in 2022 yılında seçilen kulüp başkanı Kay Bernstein'in hayatını kaybettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 43 yaşındaki başkan Bernstein'in hayatını kaybettiği belirtildi.

"TÜM KULÜP ŞAŞKINA DÖNDÜ VE DEHŞETE DÜŞTÜ"

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"Hertha BSC, Kay Bernstein'ın kaybının yasını tutuyor. Bugün Hertha BSC, Başkan Kay Bernstein'ın 43 yaşında beklenmedik bir şekilde öldüğü yönündeki korkunç haberi aldı. Tüm kulüp ve çalışanlar şaşkına döndü ve derin bir dehşete düştü.

Hertha ailesi, Kay'in ailesiyle birlikte yas tutuyor ve bu zor dönemde ailesi, arkadaşları ve yoldaşlarıyla birlikte. Bu korkunç olayın ardından ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesini talep ediyoruz." ifadelerini yer verildi.

SEÇİLMESİ OLAY OLMUŞTU

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Bernstein, 2022'de bir taraftar grubu lideri ve stadyuma girmesi yasak konulan bir fanatik taraftar olarak, iki rakibiyle girdiği başkanlık yarışını kazanması büyük ses getirmişti.

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