Almanya'nın en köklü kulüplerinden Hertha Berlin ölüm haberiyle sarsıldı! Başkan Kay Bernstein hayatını kaybetti

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 43 yaşındaki başkan Bernstein'in hayatını kaybettiği belirtildi.

"TÜM KULÜP ŞAŞKINA DÖNDÜ VE DEHŞETE DÜŞTÜ"

"Hertha BSC, Kay Bernstein'ın kaybının yasını tutuyor. Bugün Hertha BSC, Başkan Kay Bernstein'ın 43 yaşında beklenmedik bir şekilde öldüğü yönündeki korkunç haberi aldı. Tüm kulüp ve çalışanlar şaşkına döndü ve derin bir dehşete düştü.

Hertha ailesi, Kay'in ailesiyle birlikte yas tutuyor ve bu zor dönemde ailesi, arkadaşları ve yoldaşlarıyla birlikte. Bu korkunç olayın ardından ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesini talep ediyoruz." ifadelerini yer verildi.

SEÇİLMESİ OLAY OLMUŞTU

Bernstein, 2022'de bir taraftar grubu lideri ve stadyuma girmesi yasak konulan bir fanatik taraftar olarak, iki rakibiyle girdiği başkanlık yarışını kazanması büyük ses getirmişti.





