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Almanya'daki 238 Türk vatandaşı THY uçağıyla Samsun'a getirildi

SAMSUN HABERLERİ  | 20.04.2020 19:14 | Son Güncelleme

Almanya'daki 238 Türk vatandaşı THY uçağıyla Samsun'a getirildi

Almanya'da bulunan 238 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Almanya'dan 238 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı, Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.

Görevliler tarafından uçağın içinde pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları da AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

Yolcular, bu imkanı sağladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile organizasyonu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Yurt dışından getirilenler, daha sonra, karantina sürecini geçirecekleri Sinop'a gönderilmek üzere apronda bekletilen otobüslere alındı.

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