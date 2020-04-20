YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları Sinop'ta yurda yerleştirilmeye başlandı

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları Sinop'ta yurda yerleştirilmeye başlandı

SAMSUN HABERLERİ  | 20.04.2020 23:29 | Son Güncelleme

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları Sinop'ta yurda yerleştirilmeye başlandı

SİNOP (AA) - Almanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 237 vatandaş, karantina sürecini Sinop'ta geçirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Almanya'dan THY uçağıyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen vatandaşların Sinop'a sevki 10 otobüsle gerçekleşti.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Mahmut Kefevi Kız Öğrenci Yurdu'nda görevliler tarafından karşılanan vatandaşlar, odalarına yerleştirilmeye başlandı.

Emniyet ekipleri de yurt çevresinde güvenlik önlemi aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Sinop

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı

Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı

Posbıyık’tan 93 köye 50 bin maske desteği

Posbıyık’tan 93 köye 50 bin maske desteği

Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

Hazine alacakları 18 milyar lira

Hazine alacakları 18 milyar lira

Samsun Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:04
Sabah
05:39
Öğle
12:38
İkindi
16:25
Akşam
19:28
Yatsı
20:56

Samsun Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Altınörs Eczanesi
Ilkadim
Mutlu Eczanesi
Ilkadim
Ümit Eczanesi
Ilkadim
Büyük Eczanesi
Atakum
Karataş Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bafra Belediyesinden Kovid-19'a karşı yöresel dille uyarı

Bafra Belediyesinden Kovid-19'a karşı yöresel dille uyarı

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Uyuşturucu Satarken Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Satarken Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.