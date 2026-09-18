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Son dakika... Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya dahil 16 isim gözaltına alındı! İşte o liste

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği; Aras Bulut İynemli, Sefo, Hasan Şaş ve Melis Sezen dahil 16 ismin gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika... Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya dahil 16 isim gözaltına alındı! İşte o liste
Öznur Yaslı İkier

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu başlatıldığı, verilen talimatlar doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gözaltı ve aramaların başladığı öğrenildi.

Burak Doğan'ın haberine göre; İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Sefo ve Melis Sezen dahil 15 ismin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararı verilen isimler;

Son dakika... Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya dahil 16 isim gözaltına alındı! İşte o liste 1
Aras Bulut İYİNEMLİ

Son dakika... Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya dahil 16 isim gözaltına alındı! İşte o liste 2

Seyfullah SAĞIR (Sefo)
Son dakika... Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya dahil 16 isim gözaltına alındı! İşte o liste 3

Melis SEZEN

Son dakika... Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya dahil 16 isim gözaltına alındı! İşte o liste 4

Nilperi ŞAHİNKAYA

Hande DEMİR

Son dakika... Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya dahil 16 isim gözaltına alındı! İşte o liste 5

Hasan ŞAŞ

Son dakika... Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya dahil 16 isim gözaltına alındı! İşte o liste 6

Melis İŞİTEN

Yeliz YEŞİLÇİMEN
Anıl DURMUŞ

Son dakika... Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya dahil 16 isim gözaltına alındı! İşte o liste 7

Hazal Filiz KÜÇÜKKÖSE
Volkan AKÇIRAY
Zeynep AKÇIRAY

Son dakika... Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya dahil 16 isim gözaltına alındı! İşte o liste 8

Yağız Sabuncuoğlu
Eda GÜZELCİK
Sezer ÇAKIR
Sayat ZURNACI

24 İSİM İÇİN GÖZALTI KARARI VAR

Operasyon kapsamında; 24 isim için gözaltı kararı verildiği şu ana kadar 16 ismin gözaltına alındığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Sefo
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