Son dakika... Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya dahil 16 isim gözaltına alındı! İşte o liste

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu başlatıldığı, verilen talimatlar doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gözaltı ve aramaların başladığı öğrenildi.
Burak Doğan'ın haberine göre; İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Sefo ve Melis Sezen dahil 15 ismin gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararı verilen isimler;
Aras Bulut İYİNEMLİ
Seyfullah SAĞIR (Sefo)
Melis SEZEN
Nilperi ŞAHİNKAYA
Hande DEMİR
Hasan ŞAŞ
Melis İŞİTEN
Yeliz YEŞİLÇİMEN
Anıl DURMUŞ
Hazal Filiz KÜÇÜKKÖSE
Volkan AKÇIRAY
Zeynep AKÇIRAY
Yağız Sabuncuoğlu
Eda GÜZELCİK
Sezer ÇAKIR
Sayat ZURNACI
Operasyon kapsamında; 24 isim için gözaltı kararı verildiği şu ana kadar 16 ismin gözaltına alındığı bildirildi.