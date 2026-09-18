Son dakika... Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya dahil 16 isim gözaltına alındı! İşte o liste

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu başlatıldığı, verilen talimatlar doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gözaltı ve aramaların başladığı öğrenildi.

Burak Doğan'ın haberine göre; İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Sefo ve Melis Sezen dahil 15 ismin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararı verilen isimler;



Aras Bulut İYİNEMLİ

Seyfullah SAĞIR (Sefo)



Melis SEZEN

Nilperi ŞAHİNKAYA

Hande DEMİR

Hasan ŞAŞ

Melis İŞİTEN

Yeliz YEŞİLÇİMEN

Anıl DURMUŞ

Hazal Filiz KÜÇÜKKÖSE

Volkan AKÇIRAY

Zeynep AKÇIRAY

Yağız Sabuncuoğlu

Eda GÜZELCİK

Sezer ÇAKIR

Sayat ZURNACI

24 İSİM İÇİN GÖZALTI KARARI VAR

Operasyon kapsamında; 24 isim için gözaltı kararı verildiği şu ana kadar 16 ismin gözaltına alındığı bildirildi.