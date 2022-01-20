Alp disiplini eleme yarışları Erzincan'da başladı

ERZİNCAN (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunca alp disiplininde düzenlenen 12, 14 ve 16 yaş altı eleme yarışları, Erzincan'da başladı.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde iki gün sürecek yarışların ilk gününde, çeşitli illerden gelen yaklaşık 400 sporcu mücadele verdi.

Sporcular, ilk gün düzenlenen slalom yarışlarında tipiye rağmen kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Bülent Demirel, organizasyon kapsamında 12, 14 ve 16 yaş kategorilerinde Türkiye elemelerinin yapıldığını, teknik heyet, antrenör ve sporculardan oluşan yaklaşık 550 kişinin kentte misafir edildiğini söyledi.

Demirel, "Ergan Dağı bu konuda çok iddialı. İnşallah önümüzdeki günlerde uluslar arası yarışlarla dağımızın adı tüm dünyada duyulacak." ifadelerini kullandı.

Elemelere 14 yaş altı kategorisinde katılan İlayda Reyyan Koşan, "Uzun zamandır hazırlık yaptığımız yarışlar bugün yapıldı. Hem yarıştık hem eğlendik. Güzeldi. İnşallah derece bekliyorum." diye konuştu.

Eslim Özkan da yarışlara yaklaşık 1,5 yıldır hazırladıklarını anlatarak, "Çok güzel yarıştı ve ben çok eğlendim. Eğer derece aldıysam, çok mutlu olurum. Alamadıysam da canım sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Eleme yarışlarının sonuçları daha sonra açıklanacak.

