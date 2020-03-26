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Alperenler Muhsin Yazıcıoğlu’nu anıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.03.2020 16:48 | Son Güncelleme

Alperen Ocakları Adıyaman Başkanı Sergen Seçgin, Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin 11.

Alperenler Muhsin Yazıcıoğlu’nu anıyor

Alperen Ocakları Adıyaman Başkanı Sergen Seçgin, Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin 11. Yılı nedeniyle açıklamada bulundu.
Alperen Ocakları Adıyaman İl Başkanı Sergen Seçgin, suikastının 11. yılında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde vefat eden dava arkadaşlarını andıklarını söyledi.
Başkan Seçgin açıklamasında, “Ben milletim uğruna adamışım kendimi” diyerek şairin mısralarına kendini vakfetmişçesine vatanı ve milleti için ‘dik duran doğru giden düz yaşayan’ ve Nizam-ı Alem Davasına bir ömrü adayan Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 günü Kahramanmaraş’ta helikopterin düşürülmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Suikastının 11. yılı olmasına rağmen olayın henüz aydınlatılamaması bizleri derinden yaralamaktadır. ‘Ya devlet başa ya kuzgun leşe’ diyerek devletin yetkili birimlerinin biran önce gerekeni yapmasını bekliyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 dava arkadaşımızı anma etkinliklerinin, yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında iptal edilmesi nedeniyle dualarla anıyoruz” dedi.
Seçgin, “Alperen Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı olarak Ülkemizin içinde bulunduğu şu zor sürecin atlatılması sonrası anma ve tüm halkımıza O’nu ve davasını anlatma konusunda etkinliklerimiz olacaktır. Biz halkımızın sağlığı için programlarımızı iptal ettik. Tüm halkımızın da daha kötü sonuçların ortaya çıkmaması için ‘evde kal’ çağrılarına riayet etmesini diliyoruz ve en sevdiğimizi evimizde anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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