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Alperenlerden depremzedelere yardım eli

SİVAS HABERLERİ  | 05.02.2020 10:37 | Son Güncelleme

Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Teşkilatı tarafından depremzedeler için hazırlanan yardımlar, 3 köy ve 8 mahalleye ulaştırdı.Elazığ’da ki depremzedelere ulaştırılmak üzere Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Teşkilatı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Cenik, BBP Elazığ İl Başkanı Emrah Aktağlı ve yöneticiler tarafından dağıtıldı.

Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Teşkilatı tarafından depremzedeler için hazırlanan yardımlar, 3 köy ve 8 mahalleye ulaştırdı.
Elazığ’da ki depremzedelere ulaştırılmak üzere Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Teşkilatı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Cenik, BBP Elazığ İl Başkanı Emrah Aktağlı ve yöneticiler tarafından dağıtıldı. Elazığ’ın Kuyulu, Genetik ve İçme köyleri ile merkeze bağlı 8 mahalleye dağıtım gerçekleştirildi.
BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut burada yaptığı açıklamada, İdlib’te hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimize yaratandan rahmet, yaralı askerlerimize ise asil şifalar dileyerek Türk milletine başsağlığı mesajında bulundu.
Elazığ ve Malatya depreminin ardından bölgede yaraların sarılmaya başlandığına vurgu yapan Bulut, “Milletimiz, deprem sonrasında bir ve beraber olarak bölgedeki halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla seferber oldu. Depreme duyarsız kalamayan Avrupa’daki gurbetçilerimizde Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu aracılığı ile kilometrelerce öteden buradaki acıya, hüzne ortak oldu. Elazığ’daki çığlığı içinde hisseden gurbetçilerimiz bölgeye gönderilmek üzere topladığı yardımları bizlere ulaştırdı. Bizlerde Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu genel başkan yardımcımız İsmail Cenik ile bölge halkımızın taleplerini dinledik ve yardımlarımızı yerine teslim ettik. Tüm gurbetçilerimize teşekkür ediyorum. Depremde ölen kardeşlerimize rabbimizden rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi ve halkımızı bu tür felaketlerden korusun” dedi.
Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Cenik, yaşanan acı olayın ardından gurbetçilerin yardımları kendilerine ulaştırdığını belirterek, “Toplanan ayni ve nakdi yardımları teşkilatlarımızla halkımıza ulaştırdık. Millet olarak bu tür olaylar bizleri birbirimize kenetliyor. Depreme duyarsız kalmayan gurbetçilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın Hayatını kaybeden kardeşlerimize rabbimizden rahmet yaralılara acil şifalar dileriz" şeklinde konuştu.

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