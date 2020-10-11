Alpu’daki sokak hayvanları Odunpazarı’na emanet

Odunpazarı Belediyesi ile Alpu Belediyesi arasında sahipsiz ve başıboş sokak hayvanları için işbirliği protokolü imzalandı.

Sadece Odunpazarı’nda bulunan sokak hayvanlarına değil, Alpu’da tedavi ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarına hizmet edilmesi öngörülen protokolün imza törenine Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt ve Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller katıldı. Başkan Kurt ve Başkan Güller tarafından karşılıklı olarak imzalanan protokole göre Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Alpu ilçe sınırları içinde bulunan sahipsiz ve başıboş sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve kısırlaştırılması sonrası Geçici Bakımevi’ndeki tedavi ve bakımları yapılacak. Sokak hayvanları için yapılacak işlemlerin tüm aşamaları, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun şekilde gerçekleştirilecek. Protokol kapsamında sokak hayvanlarının toplanması ve kısırlaştırma işlemleri Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak ekip tarafından gerçekleştirilecek. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılıp, bakım ve kayıt altına alınmasından sonra, sahiplendirilemeyen hayvanlar ilgili kanun gereği alındıkları bölgeye geri bırakılacak.

İmza töreninde konuşan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi ve Alpu Belediyesi tarafından imzalanan bu protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. “Odunpazarı Belediyesi olarak hayvan besleme çalışmalarından sokak hayvanları için yapılan kulübelere kadar pek çok alanda sokakta yaşayan dostlarımıza yardımcı olmak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızı Eskişehir’in ilçelerine de taşıdık. İmzalanan bu işbirliği protokolü ile Alpu ilçe sınırları içerisinde bulunan sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve kısırlaştırılması sonrası tedavi ve bakımlarıOdunpazarı Belediyesi tarafından yapılacak” diyen Başkan Kurt, Başkan Güller’e teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesinin Eskişehir için çok önemli işlere imza attığını söyleyen Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller ise, kendilerine verdiği destek için Başkan Kurt’a teşekkür etti.

