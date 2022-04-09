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Altay, Adana Demirspor maçına hazır

09.04.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, Adana Demirspor maçına hazır

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşma için dün Adana'ya giden siyah-beyazlı futbolcular, Adana Demirspor'un tesislerinde çalıştı.

Futbolcular, antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği Adana Demirspor-Altay karşılaşması, yarın Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Altay

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