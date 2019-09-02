Altay Bayındır: Soyunma odasında herkes üzgündü

Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında oynadığı karşılaşmada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından beIN Sports’a konuşan Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, soyunma odasında tüm takımın beraberlik nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.
Trabzonspor maçında başarılı bir performans ortaya koyan Altay Bayındır, şu ifadeleri kullandı:
“Soyunma odasında herkes üzgündü. Herkesin başı yerdeydi. Bu bence sevindirici bir gelişme. Bu herkesin şampiyonluğa odaklandığını gösteriyor. Bugün çok pozisyona girdik. Ama gol atamadık. Trabzonspor’u da kutluyorum. Önümüzdeki haftalarda daha çok çalışıp Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak için çabalayacağız.”
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