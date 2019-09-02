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Altay Bayındır: Soyunma odasında herkes üzgündü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.09.2019 09:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay, 1-1 biten Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Soyunma odasında herkes üzgündü" dedi.

Altay Bayındır: Soyunma odasında herkes üzgündü

Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında oynadığı karşılaşmada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından beIN Sports’a konuşan Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, soyunma odasında tüm takımın beraberlik nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Trabzonspor maçında başarılı bir performans ortaya koyan Altay Bayındır, şu ifadeleri kullandı:

“Soyunma odasında herkes üzgündü. Herkesin başı yerdeydi. Bu bence sevindirici bir gelişme. Bu herkesin şampiyonluğa odaklandığını gösteriyor. Bugün çok pozisyona girdik. Ama gol atamadık. Trabzonspor’u da kutluyorum. Önümüzdeki haftalarda daha çok çalışıp Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak için çabalayacağız.”

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Fenerbahçe kadıköy Altay Bayındır

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Altay o kadar efendi, düzgün bir futbolcu ki tescilli şikeci bir takıma hiç mi hiç yakışmıyor, yazık etmiş kendine...
Genç şikebahçeliler keh keh keh
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