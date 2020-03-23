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Altay, çalışmalarına başladı

İZMİR HABERLERİ  | 23.03.2020 17:03 | Son Güncelleme

Altay, çalışmalarına başladı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, çalışmalara tekrar başladı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından 3 gün izin verilen takımın bugün dezenfekte işlemi yapılan Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplandığı belirtildi.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın antrenman öncesinde tüm futbolcular ve personelle toplantı yaptığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen profesyonel futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok, tesislerde gerekli dezenfekte çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

Futbolcuların çalışması için gerekli ortamın hazırlandığını aktaran Bozok, "Şu anda tüm tedbirler üst seviyede alındı. Hijyen ve sağlık koşulları kapsamında tesislerimizde hiçbir sıkıntı yok. Zaten son 10 gündür tesislere ziyaretçi kabul etmiyorduk. Teknik direktörümüzün planı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Altay antrenman Futbol TFF 1. Lig

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