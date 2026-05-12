Altay’da tarihi çöküş! Borç 1 Milyar TL’yi geçti! Başkan adayı bulunamadı

Türk futbolunun "Asırlık Çınarı" Altay, tarihinin en karanlık dönemecinde. Yapılan genel kurulda kulübün borcunun 1 milyar TL sınırını geçtiği açıklanırken, yönetime aday çıkmaması nedeniyle kongre ileri bir tarihe ertelendi.

ALTAY’DA KARA GÜN! BORÇ 1 MİLYARI AŞTI, BAŞKANLIĞA ADAY ÇIKMADI...

Genel kurulda, mevcut başkan Hüseyin Kanlı ve yönetim kurulu mali ve idari açıdan ibra edilerek üyelerin güvenoyunu aldı. Ancak kulübün geleceğine talip olması beklenen listelerin divan kuruluna sunulmaması büyük bir sessizliğe neden oldu. 93 üyenin katılımıyla sönük geçen kongrede, başkanlık koltuğu için tek bir ismin bile aday olmaması kulübün sahipsiz kaldığı yorumlarına yol açtı.

KORKUTAN RAKAM: 1 MİLYAR 28 MİLYON TL!

Kongrenin en sarsıcı anı ise mali raporların açıklandığı anlarda yaşandı. Altay Spor Kulübü’nün güncel borcunun 1 milyar 28 milyon 600 bin 19 TL olduğu resmen duyuruldu. Borç yükünün devasa boyutlara ulaşması, camia içinde "kulübün geleceği ipotek altında" endişesini artırdı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

SEÇİM ERTELENDİ, GÖZLER YENİ TARİHTE

Üyelerin yaptığı fikir alışverişleri ve oylama sonucunda, seçim maddesinin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. Yönetim kurulunun önümüzdeki günlerde belirleyeceği yeni tarihte, mevcut haziran listesi üzerinden kongreye devam edilecek. Kulübün mali yapısının sürdürülebilirliği ve kayyum riskinin önlenmesi adına yapılacak planlamalar bu oturumda ele alınacak.