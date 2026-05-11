Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verirken Galatasaray’ın da ilgilendiği Mithat Pala konusunda önemli bir avantaj yakaladı. Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde kurulacak kadro için dikkat çeken bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

MİTHAT PALA TERCİHİNİ YAPTI

Bir süredir hem Galatasaray’ın hem de Trabzonspor’un gündeminde yer alan Mithat Pala’nın kararını verdiği öne sürüldü. İddiaya göre 25 yaşındaki sağ bek, kariyerine Trabzonspor’da devam etmek istiyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği belirtildi.

TAKAS FORMÜLÜ DEVREDE

Trabzonspor’un transferi sonuçlandırmak adına farklı bir formül üzerinde durduğu öğrenildi. Bordo-mavililerin, Mithat Pala için Muhammed Cham’ın yanı sıra bonservis bedeli içeren bir teklif hazırladığı ifade edildi. Yönetimin bu hamleyle transfer yarışında elini güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

“HEDEFİM BÜYÜK TAKIMLARA GİTMEK”

Mithat Pala da geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Başarılı futbolcu öncelikli hedefinin A Milli Takım olduğunu vurgularken, “Onun dışında da tabii büyük takımlara gitmek var” sözleriyle kariyer planlamasına dair mesaj vermişti.