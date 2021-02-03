Altay, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 20. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Eskişehirspor'a konuk olacak Altay, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

Ligde üst üste yaşadığı 3 mağlubiyetin ardından dün teknik direktör Yücel İldiz'le yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, Eskişehirspor maçı için ilk antrenmanını altyapı antrenörleri eşliğinde gerçekleştirdi.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren Altaylı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

İzmir temsilcisi, Eskişehirspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

