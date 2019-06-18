SPOR

Altay'ın genç yıldızı Ulaş Zengin'e Başakşehir kancası

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 18.06.2019 18:18 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altay'da forma giyen genç stoper Ulaş Zengin'e son olarak Süper Lig ekibi Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi.

Altay'ın genç yıldızı Ulaş Zengin'e Başakşehir kancası

Daha önce Galatasaray, Beşiktaş, Sivasspor, Alanyaspor, Göztepe ve Gazişehir Gaziantep'in ilgilendiği 21 yaşındaki savunmacı için son olarak Başakşehir devreye girdi. Altay yönetiminin Ulaş için 1 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ulaş'ın bir sonraki satışından pay da talep ediyor.

Ulaş'a talip olan kulüplerin Altay'ın istediği rakamı yüksek bulduğu ifade edildi. İzmir ekibi bonservis ücreti konusunda geri adım atmazken, genç defans oyuncusunun yeni sezon öncesi yuvadan uçması bekleniyor. Yeni sezonda şampiyonluk yarışı vermeyi hedefleyen Altay yönetimi yaklaşık 1 milyon TL'lik eski oyuncu borçlarını ödeyerek transfer yasağını kaldırmayı ve kadrosuna yeni isimler katmayı planlıyor. Altay Ulaş'ın satışından önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

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altay Ulaş Zengin başakşehir

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