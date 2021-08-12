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Altay, İranlı Mohammad Naderi'yi transfer etti

12.08.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, İranlı Mohammad Naderi'yi transfer etti

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Altay, İranlı savunma oyuncusu Mohammad Naderi'yi kadrosuna kattı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Naderi ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Naderi, son olarak ülkesinin İstiklal takımında yer alıyordu.

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