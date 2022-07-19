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Altay, Medicana International İzmir Hastanesi ile anlaşma imzaladı

19.07.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, Medicana International İzmir Hastanesi ile anlaşma imzaladı

Altay, Medicana International İzmir Hastanesi ile anlaşma imzaladı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, sağlık ve forma kol sponsoru olarak Medicana International İzmir Hastanesi ile anlaşma imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sözleşmeye, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal ile Kulüp Başkanı Ayhan Dündar imza attı.

Sözleşme kapsamında tüm profesyonel ve altyapı erkek ve kadın futbol takımları ile kadın voleybol A takımı sporcuları ve teknik heyetin sağlık hizmetleri, Medicana International İzmir Hastanesi tarafından karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dündar, sağlık sektöründe öncülük eden Medicana Sağlık Grubu ile iş birliği yapmanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "İzmir'deki tüm spor kulüpleri için gösterdikleri hassasiyet takdire şayan bir durum. Umuyorum sporcularımız sakatlanmaz ve tedavi görmeleri gerekmez ama öyle bir şey olursa en iyi sağlık hizmetini alacaklarından kuşkum yok." ifadelerini kullandı.

Altay, Medicana International İzmir Hastanesi ile anlaşma imzaladı

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Anahtar Kelimeler:
Altay spor toto 1.lig

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